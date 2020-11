Portugal aplasta 7-0 a Andorra y Cristiano Ronaldo llega a 100 victorias con su selección

LISBOA._ La selección de Portugal se dio hoy un festín en un amistoso ante Andorra (7-0) en el que no tuvo rival sobre el campo, con una goleada que abrieron los debutantes y que culminaron Cristiano Ronaldo y João Félix.

Los goles de los debutantes Pedro Neto y Paulinho (2), unidos a los de Renato Sanches, Cristiano y João Félix y a un tanto en propia del conjunto pirenaico certificaron la goleada de las “quinas”, que parten con moral para el decisivo duelo del sábado, en el que se jugarán la clasificación para la Liga de Naciones ante Francia.

CR💯 volta a fazer História! @Cristiano chegou às 1⃣0⃣0⃣ vitórias pela Seleção! 🇵🇹#VamosTodos #VamosComTudo

CR💯 makes History again! Cristiano Ronaldo clinched his 1⃣0⃣0⃣th victory with #TeamPortugal! 🇵🇹 pic.twitter.com/9VCCFpdPRY