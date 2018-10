Portugal no convoca a Cristiano Ronaldo mientras lo investigan por presunta violaciÃ³n

FUTBOL

Portugal no convoca a Cristiano Ronaldo mientras lo investigan por presunta violación

La decisión fue tomada entre el DT de Portugal, el jugador y el presidente de la federación portuguesa

Noroeste / Redacción

04/10/2018 | 11:20 AM

Cristiano Ronaldo no fue convocado a la selección portuguesa para los próximos partidos mientras responde a denuncias de violación en Estados Unidos.

El astro portugués ha rechazado la acusación presentada por Kathryn Mayorga, quien sostiene que Ronaldo la violó en Las Vegas en 2009.

El director técnico de la selección lusa, Fernando Santos, informó que CR7 no jugará el segundo partido de Portugal por la Liga de las Naciones de la UEFA en Polonia el 11 de octubre ni un amistoso contra Escocia en Glasgow tres días después. Ronaldo tampoco será llamado para una serie de encuentros en noviembre.

Santos dijo que la decisión se tomó tras una conversación con el jugador y el presidente de la federación portuguesa de futbol.

“Acordamos que el jugador no estaría disponible, que no estaría incluido en la selección”, dijo Santos. “Para las próximas dos selecciones, ésta y la del mes próximo, Ronaldo no estará con nosotros”.

El seleccionador portugués se negó a entrar en detalles sobre la conversación ni sobre el estado de ánimo de Ronaldo, por tratarse de asuntos íntimos y personales, afirmó.

Dijo prever que Ronaldo volverá a jugar en la selección en algún momento.