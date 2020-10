Posibles delitos de Fox, Zedillo y Salinas ya prescribieron

Para el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, será necesaria una Comisión de la Verdad

Noroeste / Redacción

Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó este martes que solo pueden ser investigados y sancionados legalmente los delitos que habrían cometido los ex Presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, ya que en el caso de los ex mandatarios nacionales Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas de Gortari, están prescritos los ilícitos en que hubieran incurrido.

Al participar en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México (COLMEX), que organiza el académico Sergio Aguayo Quezada, el funcionario federal planteó que se debe crear una Comisión de la Verdad para los ex Presidentes del año 2006 hacia atrás.

"Cuando a mí me plantean el tema de los ex Presidentes, yo lo que digo es que en realidad se podría investigar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto porque los delitos no se encontrarían prescritos, pero no así a Vicente Fox o a Carlos Salinas de Gortari, porque los delitos ya se encontrarían prescritos", afirmó Nieto Castillo.

"¿Qué es lo que creo qué se tiene que hacer? Sí, en esta parte, donde ya no puede haber una acción jurídica en contra de estas personas es por lo menos tener una investigación que permita, déjenme plantearlo así, tener una especie de Comisión de la Verdad, respecto de los alcances de la corrupción en el País y que la ciudadanía mexicana sepa de los alcances a los que llegaron todos los ex presidentes que ha mencionado el presidente [Andrés Manuel] López Obrador", insistió el titular de la UIF.

El funcionario federal detalló que una Comisión de la Verdad para los ex Presidentes con delitos prescritos sería una buena salida a la revisión de los hechos de corrupción del pasado, ya que la ley no puede ser aplicada de forma retroactiva, porque se rompería con el marco normativo.

El 2 de octubre, el Presidente López Obrador celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de declarar constitucional la consulta popular que él promovió para que se pregunte a los ciudadanos si los ex Presidentes deben ser investigados y juzgados o no.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo federal también se quejó de que los ministros de la SCJN cambiaran la pregunta original, ya que el mandatario nacional consideró que el nuevo cuestionamiento es “genérico y abstracto”.

“Por primera vez se va a llevar a cabo una consulta constitucional para decidir si se inician procesos garantizando derechos humanos en contra de los ex Presidentes de la República, esa fue la decisión de ayer, de la Suprema Corte de Justicia, se aprobó que se lleve a cabo esta consulta […] se cambió la pregunta, es otra, pero ya se va a ir descifrando, porque es un poco genérica”, dijo el político tabasqueño.

Incluso, López Obrador dijo que él plantearía cambiarla, lo que por ley ya no es posible. Sin embargo, confió en que, con el paso de los meses, los ciudadanos irán comprendiendo y aclarando el sentido de la pregunta, lo que fomentará la participación en la consulta.

“Fue un avance importantísimo lo de ayer, esa es mi reflexión, y también que nadie se preocupe más de la cuenta, nuestro pueblo es inteligente, es un pueblo sabio, un pueblo que sabe tomar decisiones y va a votar por lo que considere más importante para el país, para la nación, son ciudadanos de verdad, no imaginarios como era antes”, dijo el mandatario nacional.

“Están muy enojados los intelectuales orgánicos, ¿pero entonces en qué quedamos?, ¿somos demócratas o no?, ¿la política es asunto de todos o es nada más asunto de los políticos y de los expertos, y de los del llamado círculo rojo?, ¿no cuenta la opinión de los campesinos, de los obreros, de la mayoría de los mexicanos?”, cuestionó López Obrador.

El 1 de octubre, con 6 votos a favor y 5 en contra, el Pleno de la SCJN aprobó el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, quien propuso declarar inconstitucional la consulta para enjuiciar a ex Presidentes, que planteó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, los ministros aprobaron otra pregunta específica que se presentará a la población que participe en dicho ejercicio. Por ley, la nueva pregunta ya no puede ser modificada en ningún momento del proceso, además de que la SCJN enviará al Senado de la República el cuestionamiento aprobado, con objeto de seguir el trámite para la consulta popular.

Tras un receso en la sesión virtual, la nueva pregunta alcanzó un respaldo mayoritario, según lo explicó el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, era la pregunta original, enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal.