Posponen comparecencia de El Químico en el Congreso del Estado; no hace falta que vaya, dice Diputada

La legisladora anunció después de algunos días de trabajo de investigación con su equipo, determinó que no hay fundamento en la acusación contra el edil mazatleco

José Abraham Sanz

Después de la denuncia de vecinos y de la revisión de documentos, la diputada Karla Montero Alatorre aseguró que ya no será necesario que el Químico Luis Guillermo Benítez Torres, Presidente municipal de Mazatlán, comparezca el próximo 11 de noviembre como reprogramó este día el propio Congreso del Estado.

La legisladora anunció este mediodía que halló evidencia, después de algunos días de trabajo de investigación con su equipo, de que no hay fundamento en la acusación contra el edil mazatleco, de haber aprovechado su posición de Alcalde y beneficiar con cambio de usos de suelo a empresarios inmobiliarios para la demolición de casas viejas y la construcción de edificios para condominios.

“No es su obligación, yo ya no lo veo necesario, ¿por qué?, porque todo está en orden: porque las licencias de uso de suelo, el señor, en todo lo que lleva de administración, ya casi dos años, no ha otorgado ningún cambio de uso de suelo; los usos de suelo (registrados) se cambiaron en el 2014 y no precisamente de esa zona”, recalcó Montero Alatorre.

“Las torres (de condominios) están en zona turística, totalmente a orilla de playa, donde enseguida hay un hotel... cuentan con todo, después les traeré el expediente, ya que me llegue el plano de zonificación para que vean que desde el 2010, existe ese uso de suelo en ese lugar”.

Montero Alatorre, quien preside la Comisión de Planeación y Desarrollo en el Congreso del Estado, fue la misma que solicitó a los diputados que se llamara a comparecer al propio Benítez Torres, debido a la acusación que interpusieron vecinos de algunas colonias de Mazatlán, dentro de unos de los cinturones de la zona turística.

Esta investigación, recalcó, se la solicitaron los diputados Guadalupe Iribe Gascón y José Antonio Crespo López.

“Me pidieron, pues, que viera el tema sobre lo que está pasando en Mazatlán de construcción de edificios, de casas viejas en colonias céntricas que han tumbado para hacer edificios de departamentos; como Comisión fuimos a revisar la zona, todo el listado de colonias, atendimos a los vecinos quejosos, de la ciudad de Mazatlán, de la colonia Eldorado, de la colonia Gaviotas, en lo que es la parte de la Zona Dorada que es donde está pasando ese tema”, recordó Montero Alatorre.

“Ellos acusan que el ‘Químico’ Benítez hizo cambio de uso de suelo para permitir esa construcciones

de lo cual a mí me llamó la atención y desde un principio les iba a decir que no, pero decidí escuchar a los vecinos, porque no sé, los que estén enterados o los que estemos enterados poquito de esos temas, una licencia de uso de suelo no dura uno o dos meses, dura seis a diez meses para hacer un cambio de uso de suelo en cualquier municipio. Se cabildea, pasa por vecinos, es un trámite muy largo, entonces ellos aseguraban que sí, que el Alcalde Benítez hizo esos cambios de uso de suelo”.

Después de conocer el resultado de la investigación, agregó Montero Alatorre, le propuso a Benítez Torres que ella misma hablaría con los diputados, con el expediente en manos, para convencerlos de que ya no era necesaria una comparecencia.

“... y me dijo que les dijera que él podía ir a comparecer un vez que se desocupe de sus actividades, y que no le sacaba al parche, que claro que va a comparecer, porque no tiene nada qué esconder y que nunca ha tenido nada que esconder”, explicó.

“En palabras textuales esto me dijo, porque yo le dije: ingeniero, pues si quiere, puedo cancelar yo la comparecencia, porque yo la presido y yo la solicité. ‘No m’ijita, yo no le ando sacando al parche’. Así me contestó, yo voy a comparecer las veces que me sean requerido, siempre que me atiendan y me lo permitan”.

La propuesta original era que Benítez Torres compareciera el próximo 8 de noviembre, debido a que su agenda estaba comprometido hasta el día 7, sin embargo el propio Congreso del Estado anunció el cambio para el próximo 11 de noviembre a las 12:00 horas.

La asistencia del Presidente Municipal de Mazatlán, aclaró la diputada Montero Alatorre, será decisión personal, debido a que no existe una obligación.

Mañana a las 17:00 horas comparecerá el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, otro de los ediles que fue llamado al Congreso del Estado a petición de la propio diputada Montero Alatorre.