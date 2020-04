Posponen Liga de Naciones de la Concacaf debido al coronavirus

La etapa final de la Liga de Naciones de la Concacaf, en la que participan México, Costa Rica, Estados Unidos y Honduras, será pospuesta, además que se analiza el inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 que se tenía programado también para este año.

“Dada la situación actual de salud pública, y luego de consultar con la FIFA sobre el calendario internacional de futbol, hemos tomado la decisión de suspender las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2020, programadas del 4-7 de junio de 2020 en las áreas de Houston y Dallas”, informó la Concacaf.

Concacaf Statement regarding the suspension of the Concacaf Nations League Finals, Road to Gold Cup Qualifiers and Flow Caribbean Club Championship

🗞>> https://t.co/hZ0GSDpDb1 pic.twitter.com/P6sYAcseEe