Posponen los premios Billboard por el avance del Covid-19

Como era de esperarse, la emergencia mundial para aminorar el impacto del coronavirus ha dejado estragos en los eventos de entretenimiento, obligando a los organizadores a cancelar o retrasar su realización. Los Premios Billboard 2020 no es la excepción y ha decidido posponer su celebración.

Siguiendo las recomendaciones del gobierno de Estados Unidos, los Billboard Latin Music Awards suspendieron su gala que se iba a realizar en Las Vegas este 23 de abril. La noticia la dieron a conocer por medio de un comunicado, citó elcomercio.pe.

“La salud de nuestros invitados, artistas, participantes y personal es nuestra principal prioridad, estamos contando los días para poner una nueva fecha a los premios y la feria en el futuro cercano”, expresó la organización el martes.

.@Telemundo and @billboard will postpone the upcoming Billboard Latin Music Awards and #LatinFestPlus following the Nevada governor’s recommendations to limit the size of public gatherings for the prevention and containment of COVID-19 https://t.co/J8OrbewRFW