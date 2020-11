Posponen para el 6 de diciembre la consulta sobre el Carnaval de Mazatlán

Luis Guillermo Benítez Torres dice que el INE no los pudo apoyar por el periodo electoral, por lo que será el Municipio quien aplique la consulta el domingo 6 de diciembre

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ La consulta a la población para determinar si se realiza o no el Carnaval de Mazatlán 2021, fue pospuesta de este 29 de noviembre para el domingo 6 de diciembre, confirmó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

"Se nos atoró un poquito sacarla adelante, pero la próxima semana la hacemos, ya está todo listo... no puedo saber lo que la ciudadanía desea, acuérdense que la democracia cuando se hace bien es perfecta, yo quiero que los ciudadanos decidan", dijo Benítez Torres este sábado.

"No nos alcanzaron los tiempos, no nos alcanzaron porque pensamos que el INE (Instituto nacional Electoral) nos iba ayudar y el INE dijo yo no me puedo meter por el periodo electoral, y la vamos a hacer nosotros".

"El Químico" Benítez agregó que el próximo lunes ya se tendrá todo definido sobre el procedimiento de esta consulta ciudadana como los lugares en donde se instalarán las mesas de votación.

"Ya para el lunes tenemos todo definido, se los damos a conocer con gusto", reiteró el Presidente Municipal.

Por la pandema del Covid-19 la administración municipal que encabeza Benítez Torres aún no ha decidido si se realizará o no el Carnaval Internacional de Mazatlán del próximo año, por lo que contempla realizar una consulta para que sea la población quien con su voto diga si se lleva a cabo o no dicha fiesta.

Esta acción del Alcalde ha sido criticada por algunas personas, quienes consideran que quiere dejarle la responsabilidad a la población sobre si se realiza o no el Carnaval en un contexto de pandemia.