Post Malone, Billie Eilish y Bad Bunny triunfan en los premios Billboard

A pesar de la pandemia, la edición 2020 de los premios Billboard congregó a celebridades de la talla de Billie Eilish, Kelly Clarkson y Post Malone

Noroeste / Redacción

Aunque la edición 2020 de los Billboard Music Awards no contó con alfombra roja debido a la pandemia de coronavirus, sí logró reunir a grandes celebridades musicales en el Teatro Dolby de Los Ángeles, por ejemplo: Alicia Keys, Billie Eilish, Bad Bunny, Sia, Kane Brown, Luke Combs y Doja Cat.

La gala comenzó de forma espectacular, pues su presentadora, la cantante Kelly Clarkson, quien ya había conducido esta entrega en el 2018 y el 2019, cautivó a los espectadores con su carisma y sus elegantes atuendos.

Además, la premiación dio muchas sorpresas y consolidó a Post Malone como el más ganador de la noche, citó milenio.com.

Ganadores de los Billboard Music Awards 2020

Mejor canción Hot 100: "Old town road", de Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus.

Mejor álbum Billboard 200: When we all fall asleep, where do we go?, de Billie Eilish.

Mejor artista femenina: Billie Eilish.

Mejor artista country: Luke Combs.

Artista en el top en ventas: Lizzo.

Mejor artista latino: Bad Bunny.

Mejor artista masculino: Post Malone.

Premio ícono: Garth Brooks.

Mejor artista de R&B: Khalid.

Mejor artista social: BTS.

Logro en las listas de popularidad: Harry Styles.

Congratulations to @Harry_Styles for winning the Billboard Chart Achievement award at the #BBMAs Check out the complete winners list, updating live: https://t.co/Kc2hIltkdC pic.twitter.com/qwSMN0fvoY — billboard (@billboard) October 15, 2020

Mejor artista cristiano: Lauren Daigle.

Artista del año: Post Malone.

Mejor artista dance: The Chainsmokers.

Mejor álbum latino: Oasis, de Bad Bunny y J Balvin.

Mejor canción latina: "Con calma", de Daddy Yankee.

Mejor canción dance: "Close to me", de Ellie Goulding.

Mejor álbum de rock: Fear inoculum, de Tool.

Mejor artista nuevo: Billie Eilish.

Mejor dúo/grupo: Jonas Brothers.

Mejor tour rock: Elton John.

Mejor canción en radio: "Sucker", de Jonas Brothers.

Mejor artista en radio: Jonas Brothers.

Mejor rapera: Cardi B.

Mejor canción rap: "Old town road", de Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus.

Mejor artista Billboard 200: Post Malone.

.@PostMalone takes home a total of 9 awards at the 2020 #BBMAs, including Top Artist. 🏆 Check out the complete winners list here: https://t.co/RJn0YdxFFd pic.twitter.com/ql2wzdi02G — billboard (@billboard) October 15, 2020

Mejor artista Hot 100: Post Malone.

Mejor artista con canciones en streaming: Post Malone.

Mejor artista de tour: P!nk.

Mejor artista masculino de R&B: Khalid.

Mejor artista femenina de R&B: Summer Walker.

Mejor tour R&B: Khalid.

Mejor rapero: Post Malone.

Mejor rapero masculino: Post Malone.

Mejor tour de rap: Post Malone.

Mejor artista masculino de country: Luke Combs.

Mejor artista femenina de country: Maren Morris.

Mejor dúo/grupo country: Dan y Shay.

Mejor tour country: George Strait.

Mejor artista rock: Panic! At the disco.

Mejor artista gospel: Kanye West.

Mejor soundtrack: Frozen II.

Mejor álbum R&B: Free spirit, de Khalid.

Mejor álbum de rap: Hollywood's bleeding, de Post Malone.

Mejor álbum country: What you see is what you get?, de Luke Combs.

Mejor álbum dance: Marshmello: Fornite extended set, de Marshmello.

Mejor álbum cristiano: Jesus is king, de Kanye West.

Mejor álbum gospel: Jesus is king, de Kanye West.

Mejor canción en streaming: "Old town road".

Mejor colaboración: "Señorita", de Shawn Mendes y Camila Cabello.

Mejor canción R&B: "Talk", de Khalid.

Mejor canción country: "10,000 hours", de Dan y Shay con Justin Bieber.

Mejor canción rock: "Hey look ma, I made it", de Panic! At the disco.

Mejor canción cristiana: "God only knows", de for KING & COUNTRY.

Mejor canción gospel: "Follow god", de Kanye West.