Prank Encounters, lo nuevo de Netflix conducido por Gaten Matarazzo, que calificaron de â€˜cruelâ€™

Madrid (SinEmbargo).- Stranger Things ha sido una gran oportunidad y un impulso profesional para sus actores infantiles, e incluso algunos ya han firmado algunos proyectos fuera de la serie. Gaten Matarazzo, quien interpreta a Dustin, ha sido el último en hacerlo, aunque no con demasiado éxito. Recientemente anunció que sería productor ejecutivo y presentador de Prank Encounters, un programa de Netflix con una premisa que algunos han calificado de “cruel”.

La serie se centra en individuos que creen que están asistiendo a su primer día en un trabajo a tiempo parcial. En realidad, todo esto es una broma y las cámaras ocultas captan a los participantes atravesando situaciones de lo más descabelladas. La premisa no ha gustado a algunos en Internet, y no dudaron en expresar su disgusto tras el anuncio de Matarazzo en redes sociales.

Según Deadline, Netflix ordenó ocho episodios del programa, que se estrenará en 2019. En un clima social marcado por la desigualdad de ingresos, la inseguridad laboral generalizada y la creciente automatización, los internautas reaccionaron a esta serie de manera predecible.

“Pura crueldad. Haz algo mejor, Netflix”, escribió un internauta.

“Justo estaba comentando que me encantaría ver a un niño rico humillando a adultos económicamente inestables. Estoy ansiosa”, compartió una tuitera.

i was just saying i’d love to watch a rich child humiliate economically insecure adults. can’t wait https://t.co/ne9jqcO65b

“Nada más divertido que pensar que finalmente has encontrado un trabajo, eludiendo el paro, la pobreza y posiblemente vivir en la calle, simplemente para descubrir que eres víctima de un cruel infierno dirigido por el niño de Stranger Things“, denunció otra usuaria.

nothing funnier than thinking you've finally landed a job and eluded unemployment, poverty, and possible homelessness, only to discover you inhabit a cruel hellscape ruled by that kid from Stranger Things https://t.co/cDuSuc3LPx