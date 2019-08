PrayForAmazonia: Ricky Martin y Leonardo Dicaprio exigen acciones y difusiÃ³n para salvar el Amazonas

#PrayForAmazonia: Ricky Martin y Leonardo Dicaprio exigen acciones y difusión para salvar el Amazonas

Ante la poca difusión que los medios han dado a esta tragedia ambiental, varios famosos pidieron a las autoridades y a sus seguidores, mirar hacia el Amazonas

Noroeste / Redacción

Desde hace tres semanas, la selva del Amazonas está en llamas por un violento incendio forestal que ha consumido miles de hectáreas y afectando a las centenas de especies que viven en dicho hábitat, difundió vanguardia.com.

Sin embargo, la difusión que se le ha dado a esta tragedia que podría traer graves consecuencias para el planeta al ser “el pulmón de la Tierra”, ha sido insuficiente en comparación con otros hechos igual de lamentables como el incendio del Museo Nacional de Brasil, o el más reciente en París con la catedral de Notre Dame.

Situación que fue señalada por varios famosos que utilizaron sus redes sociales para posicionarse respecto al hecho fatal, pidiendo a sus seguidores que volteen los ojos hacia la selva del Amazonas y exigen que se tomen acciones mayores para el combate del fuego que por más de 16 días ha azotado al lugar.

El amazonas se está quemando,un pulmón natural del planeta y nadie hace nada, ah,pero que no fuera una iglesia por qué correrían a donar Miles de pesos #PrayForTheAmazonas pic.twitter.com/dvevkl5LnJ — 🌸Leydi_yuridia🌸 (@Leydi62797461) 21 de agosto de 2019

Uno de ellos fue Ricky Martin, quien compartió la comparación del incendio de la catedral de Notre Dame, con lo que se vive en Brasil.

"Cuando la catedral de Notre Dame estaba ardiendo en llamas, los medios de comunicación del mundo cubrieron cada momento y algunos billonarios se apresuraron a restaurarla. En este momento la selva amazónica está ardiendo. El pulmón de nuestro planeta lleva tres semanas en llamas. No hay cobertura mediática y tampoco billonarios. 'THIS IS A REAL GLOBAL ISSUE Where are the real leaders OF THE WORLD joining forces for The #Amazon?'", escribió.

Leonardo Dicaprio fue otro de los famosos que no dejó pasar la oportunidad para mostrar su preocupación por la falta de cobertura mediática ante una tragedia tan grande para el planeta.

“Aterrador pensar que el Amazonas es la selva tropical más grande del planeta, la cual da el 20 por ciento de oxígeno de la tierra, básicamente los pulmones del mundo, ha estado ardiendo y ardiendo durante 16 días de forma consecutiva ¡literalmente sin cobertura mediática! ¿Por qué?” comentó el actor en su cuenta de Instagram.

J Balvin, Belinda, Camila Cabello, Joy Huerta, fueron otros de los artistas que pidieron por el Amazonas y exhortaron a sus seguidores buscar la manera de ayudar a la causa.