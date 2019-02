PRD Sinaloa ve simulaciÃ³n en el programa federal JÃ³venes Construyendo el Futuro

PRD Sinaloa ve simulación en el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa no soluciona el problema del desempleo y solamente beneficia a las empresas privadas, consideran

Heriberto Giusti Angulo

27/02/2019 | 12:00 AM

CULIACÁN._ La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa aseguró que el programa federal de “Jóvenes Construyendo el Futuro” es una simulación que otorga más beneficios a los empresarios afiliados, que a los jóvenes que ni estudian ni trabajan.

El proyecto federal otorgará 3 mil 600 pesos mensuales, por el espacio de un año, a jóvenes de 18 a 29 años que irán entre cinco y ocho horas diarias a “capacitarse” en una empresa afiliada al programa. Sin embargo, el PRD estatal considera que esto es una simulación.

“No se asegura que el lugar de capacitación cuente con un maestro certificado, ni con condiciones mínimas de enseñanza. Y no existe un mecanismo que certifique, avale o de fe sobre la supuesta 'capacitación' que recibirá el joven”, se lee en el documento con la postura institucional.

“El programa se muestra como 'beneficio' para los jóvenes, cuando los beneficiarios mayores son los empresarios y las empresas que recibirán una fuerza laboral sin ningún compromiso económico ni legal hacia el joven”, se añade.

Por otro lado, jóvenes invitados por el partido del sol azteca compartieron algunas críticas también.

“Se me hace una idea absurda el que uno de los requisitos para los jóvenes sea no estudiar ni trabajar, porque te está prohibiendo tener ingresos extras”, comentó la joven Marian Escalante.

“Además, enfatizar que el patrón o la empresa que esté escrito en el programa no tiene ninguna obligación con el joven: es un programa que solamente brinda capacitación, pero el patrón no tiene ninguna responsabilidad para contratarlo después de ese periodo, por lo que creo que no cubre la verdadera demanda del desempleo de los jóvenes”, dijo Marco Antonio Vega.