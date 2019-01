Precio de hortalizas no disminuye situación crítica de Escuinapa

A tres meses del huracán Willa, las reuniones con autoridades han sido sólo de trámite, pues las respuestas son nulas, lo que mantiene a los productores desesperados, pues no habrá generación de empleos y la falta de productos encarecerá la canasta básica

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ El precio de hortalizas no disminuye la situación crítica en la que está el valle del municipio después del Huracán Willa, señalaron productores; las pérdidas de un primer censo son por 571 millones de pesos.

"SADER (Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural) ya hizo un censo en un 60 por ciento del valle, sin estar al cien por ciento, las pérdidas son por 561 millones de pesos, pero es mucho más, eso nos tiene desesperados", dijo el empacador de Ortitec, Francisco Pimentel.

El huracán los dejó devastados y los productores consideran que ninguna autoridad del Estado y el municipio ha asumido la realidad de la situación, pues aunque se tienen reuniones, éstas han sido estériles, no hay respuestas y mientras ellos viven en la incertidumbre de no generar empleos, de no tener producción, lo que ha aumentado el precio de hortalizas y de esperar que lleguen las financieras a recoger sus parcelas, pues las deudas que se tienen son hasta por 150 millones de pesos.

"El valle sigue destruido, no vemos respuestas de ningún lado, hay un desconocimiento total de las autoridades del estado y el municipio, las hortalizas valen pero no hay producción, nos dejaron solos a los productores", dijo Alán Saldaña.

De 14 mil hectáreas que se tienen de cultivo en el valle, menos del 50 por ciento fueron replantadas, decenas quedaron sin nada y sin la posibilidad económica para los productores de sembrar, están sin dinero.

"El precio que se tiene del chile, de las hortalizas, es una fantasía, no se tiene producción, la poca que veremos será hasta marzo o abril", dijo Francisco Pimentel.

Los empaques que se tienen siguen tirados, con los fierros retorcidos, no hay dinero ni para levantar el cacharro, hay una pérdida de 20 mil empleos, con esta situación que se tiene, no entienden esa falta de interés de las autoridades, pues esto se traduce en problemas sociales.

Aunque ellos han ido tocando puertas ni siquiera han contado con la voluntad de las autoridades, indicaron. Ante la solicitud de un senador al que visitaron, de la declaratoria de emergencia, está se les entregó de manera informal en el Estado y en foto de pantalla.

"Lo que hemos hecho ha sido nuestro propio esfuerzo, no hay voluntad de las autoridad, ha sido difícil que la gente llegue a pedir trabajo y decirle no hay", dijo David Toledo, de Agrícola Bedolla.

El valle del municipio trabaja siete meses del año, como ninguna otra parte del país, aun cuando no cuentan con infraestructura como presas, el hecho de no estar produciendo hortalizas ha encarecido la canasta básica, indicaron. Todo repercute, los precios de hortalizas están "pegando" en el bolsillo de las familias, en la falta de empleos del municipio, en que no haya movimiento económico en la zona, pues tampoco están llegando jornaleros agrícolas.

Criticaron que el Gobierno Municipal invirtiera en una verbena navideña para tener actividad económica con el turismo y que ignore la actividad agrícola, que es la que verdaderamente genera los empleos y la actividad económica del municipio.

Manifestaron que ante la pasividad de los gobiernos del Estado y municipio, la próxima semana acudirán ante el Gobierno Federal.

Buscarán renovación de créditos, que se reestructuren, pues se arrastran deudas por 150 millones de pesos.

"No pedimos que nos regalen el dinero, sino que liberen créditos para poder trabajar, que las deudas se reestructuren, para no perder nuestras tierras", dijo Andrés Apodaca.

Quieren recuperar los empaques y que se traigan empresas que garanticen el tener una actividad económica en bien del municipio.