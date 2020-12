Precio del diésel está fuera de toda proporción, advierte líder de Canainpesca

Asegura Humberto Becerra que están parados 450 de mil 100 barcos camaroneros en el País

Alma Soto

MAZATLÁN._ El precio del energético está fuera de toda proporción en México, el precio internacional del diésel oscila sobre los 6 pesos, todo lo demás del costo del energético con impuestos, sobre impuestos, hasta cuotas que se les dan a los sindicatos de Pemex, criticó Humberto Becerra Batista, líder de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera.

Señaló que la falta de subsidios del Gobierno federal provocó que este año 450 de los mil 100 barcos de la flota camaronera estén parados en los muelles de todo el País y que las congeladoras estén trabajando al 30 por ciento en una época en la que año con año hay bonanza en el empleo, y para enero ya ninguna empresa va a aguantar estar pagando sin producir.

Es muy triste, lamentó el líder pesquero, que sean solamente tres meses de trabajo.

Becerra Batista indicó que en estos momentos solamente están trabajando las pesquerías de mayor volumen, como la sardina y el atún, que aun con el impacto que tienen salvan la situación al procesar la producción.

Comentó que incluso hay pesquerías nuevas, como la de la merluza, que no se ha podido explotar porque es incosteable ante el alto costo de los combustibles.

“¿Qué nos espera en 20201? La verdad no sabemos, ya hay cierre de empresas, la gente está poniendo a la venta sus barcos y no hay quién los compre, la gente está perdiendo sus patrimonios, hay embargos de empresas, hay embargos de casas, hay gente que está perdiendo todo y la verdad es que no sabemos qué vaya a pasar”, manifestó.

Becerra Batista consideró que al Gobierno Federal no le cuesta nada devolver el estímulo, pues seguiría ganando dinero por la venta del combustible.

“Pedimos un precio especial, competitivo, justo, recientemente leí que el Presidente (de la República, Andrés Manuel López Obrador) hizo una ecuación con el tema de las Afores con los tratados comerciales con todos los países e hizo una formulación muy fácil, promediar lo de Perú, lo de Colombia, lo de México, así quisiéramos que promediara el precio del energético: Estados Unidos, Ecuador, Chile que es una potencia pesquera, y el precio que nos va a generar es de 10 pesos”, manifestó.

Con ese precio, dijo, el gobierno sigue ganando, y también en empleos, en seguridad alimentaria para no depender de las importaciones, y en recaudación fiscal, porque un barco parado no genera nada, un barco activo genera una economía a escala.

En estos momentos, dijo, el combustible en México está en 20 pesos, el triple de lo que está en otros países.