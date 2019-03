GUASAVE

Prefiere gerente de Jumapag arreglar oficinas y comprar carro, que tratar el agua: Alcaldesa

Aurelia Leal López señala que el Municipio ha tenido que entrar al quite para la compra de químicos para tratar el agua

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Un desencuentro más entre la Alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, y el gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, Socorro Castro Gálvez, se dio este lunes en sesión de Cabildo.

Y es que, al discutirse la cuenta pública del Ayuntamiento del mes de febrero, la Regidora Dolores Franco López preguntó bajo qué concepto el Municipio ha estado dando recursos a la Jumapag, y la Presidenta Municipal explicó que han tenido que destinar dinero para que la paramunicipal adquiera los químicos para tratar el agua, porque el gerente le ha dado prioridad a otros gastos.

"Hay muchos gerentes que le dan prioridad mejor a dar una imagen a las oficinas, que ahorita nosotros le estamos señalando eso al gerente, ¿por qué compró carro y por qué está arreglando las oficinas y por qué no ha pagado a los jubilados?, ¿por qué no está pagando los químicos que lo requiere la misma situación?", cuestionó.

"Estamos gastando en químicos nosotros, 600 mil pesos mensuales que tenemos que estar aplicando porque si no lo hacemos se corre el riesgo de la salud pública, está entrando al quite el Municipio, y yo creo que la ciudadanía nos lo va a agradecer, porque no la vamos a poner en riesgo jamás nosotros, estamos muy atentos en esa parte", expresó.

La Alcaldesa agregó que, así como el Ayuntamiento ha tenido que pagar los químicos para que el agua que surte la Jumapag pueda ser tratada, también están absorbiendo el pago de los jubilados de la paramunicipal.

"Pretendemos y la Junta del Agua por lo menos se normalice y no ser una carga más para nosotros, eso pretendíamos con darle una especie de ciudadanización a la Junta, pero las cosas no se han compuesto, a veces queremos dar una imagen de que las cosas están bien componiendo el edificio nomás y comprando carros, pero por dentro no da respuesta a lo que realmente está sucediendo", insistió.

La Presidenta Municipal manifestó que no dejarán de atender el tema de los jubilados de la Jumapag ni el del tratamiento del agua potable, porque se puede correr el riesgo de que se presenten brotes de enfermedades que puedan afectar a la población.