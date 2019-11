Prefiero ir a Siria que a MÃ©xico, dice Senador de EU

El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, dijo este martes 5 de noviembre, que ante la violencia que se registra en varios puntos de México, prefiere visitar Siria, país árabe cuya guerra civil inició en marzo del 2011.

Por otra parte, Mitt Romney y Mike Lee, senadores republicanos y mormones que representan al Estado de Utah -donde las víctimas de la familia LeBarón tienen lazos de familia- aseguraron este mismo día estar entristecidos por el asesinato de nueve ciudadanos estadounidenses, además de que exigieron haya justicia en este caso.

“[Mi esposa] Ann y yo estamos desconsolados por las víctimas de los horribles ataques en México”, dijo en su cuenta de la red social Twitter, Mitt Romney, de 72 años de edad, quien tiene familiares lejanos en Chihuahua y profesa la fe mormona.

“Nuestras oraciones están con sus familias que han sufrido una tragedia tan indescriptible. EU debe trabajar con los funcionarios mexicanos para que los responsables de esta violencia sin sentido rindan cuentas”, agregó Romney, también ex candidato presidencial republicano en 2012, quien perdió con el demócrata Barack Obama.

“Estoy profundamente entristecido por las horribles noticias de México esta mañana [...] Nuestras oraciones están con las familias de las víctimas de esta tragedia sin sentido y espero que el gobierno mexicano trabaje con nosotros para llevar a los asesinos ante la justicia”, dijo en un tuit el senador Mike Lee, también republicano por Utah y mormón.

Sen. Lindsey Graham: "There are parts of Mexico that I'd rather go to Syria than Mexico." pic.twitter.com/1NvFgqzplv