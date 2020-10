Preguntas y respuestas de cara a la próxima temporada de la NBA

¿Cuándo comenzará la próxima temporada? ¿Qué formato tendrá? ¿En qué fecha iniciará el período de Agencia Libre? ¿Qué sucederá respecto a los Juegos Olímpicos? La NBA debe tomar varias decisiones de cara a la próxima campaña y el comisionado Adam Silver ya ha dejado caer información al respecto.

Noroeste / Redacción

La temporada 2019-2020 de la NBA llegó a un final el pasado 11 de octubre, con el triunfo de Los Ángeles Lakers sobre Miami Heat que le dio el título a la franquicia angelina en una de las campañas más extrañas de la historia, suspendida entre marzo y julio por la pandemia del Covid-19, reanudada en un campus en Orlando sin público y con una Fase Regular que tuvo menos de 82 partidos, pero con un final que puede ser considerado exitoso por haber consagrado a un campeón y por no haber tenido casos positivos de Covid-19 en Orlando.

Ahora las aguas volvieron a ser calmas después de unos Playoffs muy entretenidos, pero todos los cañones ya apuntan a la próxima campaña, con los Lakers de LeBron James y Anthony Davis intentando defender su corona ante los equipos que le disputaron el título en los últimos meses y otros protagonistas renovados, como Golden State Warriors y Brooklyn Nets.

Eso sí, la pandemia del Covid-19 continúa afectando al mundo que todavía no regresa a la "normalidad" previa, y por lo tanto la planificación de la temporada siguiente no es la habitual y debe adaptarse al contexto actual, con muchas cosas por definir en las próximas semanas en un escenario todavía repleto de incertidumbres, pero en el que podemos empezar a tener algún rumbo por las definiciones que le dejó el comisionado Adam Silver a la prensa en sus últimas apariciones públicas.

¿Cuando comenzará la próxima temporada de la NBA?

Aún no hay una fecha confirmada. Desde la liga se afirmó que se avisará con una antelación de al menos ocho semanas, por lo que todo queda descartado hasta al menos mediados de diciembre. En su última conferencia de prensa, durante las Finales de la liga, el comisionado Adam Silver afirmó que el escenario de comienzo más temprano es para Navidad, pero que lo más probable es en el mes de enero.

"Dije que lo más temprano que empezaríamos sería para Navidad, una fecha tradicional de la liga, pero puede cambiar. Lo más probable es en enero. Pero recuerden, empezar en enero significa que la pretemporada debe comenzar al menos tres semanas antes y parte de la consideración es que venimos de la temporada más larga de la historia, con muchos jugadores que continuaron entrenando durante el parate del 2020. Los jugadores necesitan un descanso físico y mental".

¿Fanáticos en los estadios?

"Ése es nuestro objetivo, pero depende de varios avances adicionales. Los tests rápidos son la clave. Hablando de tests rápidos, en el lugar, con resultados instantáneos, sin tener que enviarlos a un laboratorio. Hay muchas compañías farmaceúticas enfocadas en eso. Hay un gran mercado para eso. Así que somos algo dependientes. David Weiss y el doctor David Ho están liderando nuestros propios estudios de investigación, también trabajamos con Yale en la iniciativa 'Saliva Direct'. Lo veremos y mucho puede cambiar entre entonces y ese momento", dijo Silver al respecto en su última aparición. Además, todo también dependerá de las normas vigentes en las 28 ciudades donde hay equipos de la NBA.

"Basado en todo lo que leí, prácticamente no hay chances de que haya una vacuna, al menos una de distribución masiva, antes de que comencemos la próxima temporada. Así que no veo que eso vaya a ser un requisito previo. Siento que con testeos rápidos puede que no tengamos 19.000 personas en los estadios, pero con los protocolos de distanciamiento y con testeos avanzados podremos tener a los fanáticos de nuevo en los partidos".

¿Los Playoffs 2021 volverán a jugarse en una fecha no habitual?

La intención de la liga es de disputar una Rase Regular completa de 82 partidos en la temporada 2020-2021, así que de ser ese el caso y comenzar a jugar en la última semana de diciembre o en el mes de enero, los Playoffs no podrán disputarse de abril a junio como ocurre habitualmente, sino que una fecha potencial de comienzo tendría lugar en el mes de julio, antes que los de 2020 que empezaron a mediados de agosto.

¿Cuando será el Draft 2020?

El Draft tiene fecha estipulada para el 18 de noviembre ("puede cambiar, pero está prácticamente asegurada", dijo Silver), siendo el próximo gran evento del calendario. Es el primer Draft desde 1975 que no tiene lugar en el mes de junio, obligado a ser corrido debido a este calendario especial. Probablemente el Draft de 2021 también vea su fecha afectada, al comenzar la temporada 2020-2021 más tarde que lo habitual.

¿Se disputará la NBA Summer League 2020?

Actualmente no hay planes para realizar la edición 2020 de la Summer League, que usualmente tiene fecha en el mes posterior al Draft.

¿Cuando comenzará la Agencia Libre previa a la temporada 2020-2021?

Distintos reportes indican que la fecha apuntada para esto es el 1 de diciembre de 2020. Primero tiene que dirimirse cuál será el tope salarial de la próxima temporada, lo que le dará a los equipos y a los jugadores algo de tiempo para planificar. La próxima Agencia Libre tiene como nombres principales a Brandon Ingram, Serge Ibaka, Montrezl Harrell, Fred VanVleet, Goran Dragic y Danilo Gallinari, además de jugadores con opción de extender su vínculo actual un año más como Anthony Davis, DeMar DeRozan, Gordon Hayward o Rajon Rondo. También será el momento para contactarse con jugadores de otras ligas, como el argentino Facundo Campazzo.

¿Los equipos pueden realizar traspasos hoy en día?

No lo tienen permitido. En este momento están restringidas operaciones como extensiones de contrato, rescisiones o traspasos. Se espera que esa restricción termine una vez que los dueños y los jugadores lleguen a un acuerdo en el CBA. ESPN reportó que ejecutivos de la liga afirman que la restricción de movimientos terminará antes del Draft.

¿Qué sucederá con el torneo de basquetbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

El evento a realizarse en Japón, que fue pospuesto este 2020 debido a la pandemia, tiene fecha programada para el 23 de julio de 2021. De esa manera probablemente chocará con la temporada de la NBA, y el comisionado Adam Silver ya manifestó que es poco probable que la NBA detenga su curso por ello: "Lo consideraremos. Yo pienso que es poco probable que si, empezamos más tarde, paremos por los Juegos Olímpicos", le manifestó Silver a NBA TV a principios de octubre. "No se trata solamente de parar cuando los jugadores estén compitiendo en Tokio, necesitan prepararse antes y descansar después".

Sí existe la posibilidad de que una Fase Regular que termine antes de mediados de julio de 2021 le permita participar, al menos, a los jugadores de los 14 equipos que no se clasifiquen a la postemporada.

(Con información de NBA México)