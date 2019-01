PremiarÃ¡ los Critics' Choice Awards este domingo al cine y televisiÃ³n

CRITIC'S CHOICE AWRDS 2019

Premiará los Critics' Choice Awards este domingo al cine y televisión

Una vez más, el filme La favorita lidera las nominaciones en 14 categorías, seguida de Black Phanter con 12 y Firstman con 10

Noroeste / Redacción

La premiación Critics' Choice Awards celebrará este domingo a lo mejor del cine y televisión del 2018, su edición 24 se desarrollará en el The Barker Hangar, Santa Mónica, California, contando como anfitrión de esta ceremonia al actor estadounidense Taye Diggs.

Desde hace 24 años, más de 300 críticos de radio, televisión y servicios en línea de Estados Unidos y Canadá, organizados por la BFCA (Broadcast Film Critics Association) y la BTJA (Broadcast Television Journalists Association), se juntan para reconocer lo mejor de la cinematografía y la televisión de la temporada, publicó el comercio.

LAS NOMINADAS

Este año, "La favorita", haciendo alusión a su nombre, es la película con más nominaciones. Tiene 14, incluidas Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor Actriz en Comedia (Olivia Colman), Mejor Actriz de Reparto (Rachel Weisz) y Mejor Director (Yorgos lanthimos).

Algunos de sus más poderosos competidores es "Black Phanter", con 12 postulaciones; y "First Man", con 10. Las películas "Mary Poppins Returns", "A Star is Born" y "Vice" no se quedan atrás con nueve nominaciones cada una.

La ya galardonada película de Alfonso Cuarón "Roma" intentará lograr un mejor - o el mismo- resultado que en los Globos de Oro 2019. En esa premiación, obtuvo los galardones a Mejor director y Mejor película de lengua extranjera.

La cinta "Green Book" del director Peter Farrelly también en está participando en la dura competencia hacia la Mejor película. En los Critics' Choice Awards ha recibido siete nominaciones.

La premiación será transmitida en vivo por el canal TNT (en español) y por TNT Series (en su idioma original) a partir de las 18:00 horas, tiempo de México.