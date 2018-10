DEPORTE ESTATAL

Premio Estatal motiva a Juan Diego García a seguir adelante

Juan Diego García es uno de los serios aspirantes a pelear una medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ El parataekwandoín culiacanense Juan Diego García López ganó por primera vez en su historia el Premio Estatal del Deporte en la modalidad atleta paralímpico, por lo que se dijo muy contento y motivado para seguir adelante.

“El Premio Estatal del Deporte significa mucho y ahora que me dieron la noticia de que yo era el ganador la verdad me puse muy contento, nunca había ganado el premio estatal y ahora que lo gané me siento muy contento y muy motivado”, expresó.

El oriundo de la sindicatura de Costa Rica se mostró agradecido con el Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física, así como con el jurado que lo eligió como ganador.

“Estoy muy agradecido con todo los que me lo hicieron llegar hasta acá y la verdad se siente muy bonito y es muy satisfactorio”, dijo.

“No me queda más que agradecer al todo el instituto y todos los jueces que me eligieron a mí como ganador”.

Por último, Juan Diego García aseguró que este galardón lo motiva para seguir adelante y perseguir su sueño de estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

“Esto me motiva más a seguir adelante en mi carrera deportiva y seguir echándole ganas para todo lo que vienen”, concluyó.