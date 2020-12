Recibe autora trans el Premio Sor Juana

Premio Sor Juana es la venganza travesti a través de la palabra, Camila Sosa

La escritora argentina recibe el galardón, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en ceremonia transmitida a través de redes sociales

Nelly Sánchez

"Hoy el mundo es un poco más justo y por lo tanto más bello y como a mí no me asusta la mentira ni caer en obviedades, les agradezco el coraje y lo inesperado... Se sienta un precedente con esta indecente escritora travesti que recibe tamaña distinción", expresó Camila Villada, al recibir el Premio Sor Juana Inés de la Cruz.

En la edición digital de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz, su directora, y el jurado integrado por los escritores Ana García Bergua, Ave Barrera y Daniel Centeno, entregaron el galardón a la autora de 'Las malas', quien fue muy clara.

"Como dice Susy Shock, con este premio se inaugura la venganza travesti por donde menos se lo esperaban, que es a través de la palabra".

Con un mensaje claro, fuerte, conmovedor, en el que narró las dificultades a las que se enfrentó, desde las económicas, hasta el rechazo y las agresiones.

"Todo esto me desorienta y es que el cuerpo se acostumbra a los castigos y los escupitajos y es por esto la gratitud al jurado que no se detuvo en el misterio de mi identidad y fue más allá y me dio lo que me correspondía".

Visiblemente emocionada, la escritora agradeció a su padre, prueba viviente de que los hombres sí cambian, y a su madre por quien tuvo la oportunidad de leer, pese a vivir en la pobreza.

Agradeció lo bueno y lo malo, los cuchicheos de sus tías y su lenguaje indecente que duró todo lo que su propia infancia. A los amigos que están y los que estuvieron, a los hombres que le rompieron el corazón y a los que la amaron, y a la persona más importante: ella misma.

"Tú Camila, te lo mereces con cada parte de tu anatomía, rebosante de estrógeno, con cada acontecimiento que escribiste o escribieron en tu cuerpo y por el que pagaste y continúas pagando con la inocencia de tu antiguo nombre. Ay qué ganas de volver el tiempo para decirle a ese niño que fuiste que lo hiciste bien, muchacha, que para disgusto de los malignos estás aquí, vivita y danzando", dijo con la voz entrecortada.

Las malas se merece este premio por todo lo que no está escrito, añadió.

"Tal vez el valor de Las malas sea lo que puse en silencio porque en ello puse algo de mí a salvo, es un libro cómplice que anestesia la culpa de una sociedad que pretendió mi cadáver y el de muchas y que aún lo pretende. Tapa una falta de la cultura y es cómplice porque no cuenta ni el 10 por ciento del horror que fue ser travesti hace 25 años".

"No es posible escribir nada sobre esos años y este es el secreto de las malas, lo que vuelve al libro accesible al dolor y a la palabra, todo lo demás permanece en el silencio y está en cada página".

Es un libro que se escribió con dolor y resentimiento y la venganza es poder devolver una canción, al juntar los escombros de una vida y hacerlas palabras, para vengarse a través de ellas.

Genocidio travesti

La escritora nacida en Córdova, Argentina, señala que para que el libro deje de ser cómplice con el genocidio travesti pretende ser honesta.

"Soy una escritora incapaz de hablar de esos años, lo que flotaba en el aire y no puedo describir todavía, haber sido capaz del desprendimiento de una familia, de la justicia, de los convenios sociales como una salvaje con mucha curiosidad en un tiempo sin Dios, ni fe ni creencias", aseguró.

"Durante los años de exilio estuve sola con este pensamiento, la idea de una comunidad, de las travestis que se bañan en sus propias lágrimas son las excusas para callar algo que podría ser terrible para mí.

Consideró que las sociedades no han mejorado, sino las travestis que ya hablan entre ellas y le hablan al mundo.

Ana García Bergua, destacó en las Las Malas su capacidad de resaltar la belleza en medio de la sordidez, el rechazo, el dolor merced a una gran destreza literaria y estilística que en su aparente sencillez revela grandes y complejas profundidades.

“Muestra también otras maneras de vivir, gozar y padecer la condición femenina en nuestros machistas países latinoamericanos desde un ángulo distinto, pero no menos auténtico”.

Al leer el acta, señaló que decidieron por unanimidad conceder el galardón 2020 a Camila Sosa la gran destreza narrativa, originalidad del ambiente y la fuerza de los personajes que retrata en Las malas.

"Su texto es rudo y a la vez hermoso, ese extraño equilibrio lo convierte en una obra sobresaliente, cargada de lirismo, rabia y redención. Las malas son ficción y realidad, trabajada en el molcajete del oficio y la inspiración".

Marisol Schulz, directora de la FIL, recordó cuando Camila visitó la FIL en 2018, conquistó sus corazones y de los lectores que abarrotaron el auditorio Juan Rulfo para conocer su historia y ha sido una de las transmisiones en vivo de la FIL que más audiencia y participación ha generado en sus redes sociales.

El premio Sor Juana, dijo, es un reconocimiento al trabajo de las mujeres en el mundo hispano y con cada una de las premiadas su prestigio se ha ido incrementando. Y que Camila Sosa Villada lo haya ganado este año no hace sino refrendar su alcance y compromiso con la gran literatura.

"La escritura de Camila Sosa es conmovedora y sorprendente y la novela ganadora nos invita a conocer su historia y la de sus hermanas, las travestis que se reúnen en el Parque Sarmiento y que pasea su hechizo por la boca del lobo, se mueven como manada y trepan cada noche desde ese infierno que nadie escribe para devolver la primavera al mundo".

PARTICIPANTES

En esta edición participaron 67 autoras de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Cuba, España, Italia, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Este premio está dotado con diez mil dólares en efectivo para la autora ganadora.