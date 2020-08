Premios Juventud, entre reglas sanitarias y shows grabados, se entregan este jueves

MIAMI._ Muchas máscaras, reglas sanitarias bien estrictas y distanciamiento social en el escenario son algunas de las características más relevantes durante los ensayos de la edición de 2020 de Premios Juventud.

"Estamos siendo muy estrictos con todo", afirmaron fuentes de la producción de Premios Juventud, que se realizan este año en el teatro Hard Rock Live, del hotel Seminole Hard Rock en la ciudad de Hollywood, situada a unos 20 kilómetros al norte de Miami.

"Univision está gastando muchísimo dinero para asegurarse de que todos los que participan este año en Premios Juventud se mantengan sanos", agregaron, al señalar que no solo hay normas muy claras sino "coordinadores Covid" que vigilan que todos los protocolos se cumplan.

Por ejemplo: Todos los que entran al área del teatro deben haberse realizado una prueba para detectar el coronavirus, con resultados garantizados en 24 horas y costos cubiertos por Univision, citó pulsoslp.com.

También, hay grupos de trabajo con áreas determinadas y se recomienda evitar la convivencia con gente de otros grupos.

Además, la mayoría de quienes trabajan en la organización, producción y participan en los premios, delante y detrás de las cámaras, tienen la opción de pernoctar en el hotel -de hecho se recomienda - y cuentan con un equipo de protección que incluye mascarillas y gel antibacterial

Christian Castro, Danna Paola, Ozuna, Farruko, Mau y Ricky son algunas de las estrellas que ya están listas para participar, incluso algunos de ellos ya han grabado sus shows.

GRABACIONES POR ADELANTADO

"Ya nosotros grabamos nuestra parte", contaron los artistas venezolanos del dúo Mau y Ricky que presentarán en vivo su éxito "Papás".

Los ensayos y las grabaciones de los números musicales se han venido realizando en persona, con los artistas y bailarines con las caras cubiertas con máscaras. Sin embargo, aún se desconoce si aquellos que acompañan a los cantantes ante las cámaras llevarán el cubrebocas en el número musical ya que, al menos en los ensayos, se les ha visto bien cerca unos de los otros.

AGENTES DE CAMBIO

Algunos artistas participarán de forma remota como Becky G y Ricky Martin. Ambos recibirán sus premios como "Agentes de cambio" desde sus casas en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

Brillará Selena en Premios Juventud

Karol G, Natti Natasha, Danna Paola, Ally Brook y Greeicy se encargarán de interpretar la música de de Selena bajo la supervisión y guía de quien fuera el responsable de los éxitos de la líder de Los Dinos, AB Quintanilla, publicó diario.mx.

Este homenaje a la música y legado de la ‘Reina del Tex-Mex’ se realizará justo a 25 años de su trágica muerte, con una pieza especial producida por el hermano de la cantante y jóvenes intérpretes que derrocharán sobre el escenario su orgullo latino.

Entre otros de los detalles que ha adelantado la producción de los Premios Juventud está un número especial de J Balvin y el debut juntos en un escenario de Yatra y Danna Paola, quienes interpretarán su éxito ‘No bailes sola’.

Ozuna interpretará su más reciente sencillo ‘Caramelo’, mientras que Pitbull presentará su éxito ‘I Believe that We Will Win’.