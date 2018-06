Preocupa a exponentes del regional mexicano nivel de campañas políticas - Noroeste

ELECCIONES 2018

Preocupa a exponentes del regional mexicano nivel de campañas políticas

Marilé Andrade, Joss Favela, Alicia Villarreal, Horacio Palencia, Claudio Alcaraz, Germán Montero, Saúl El Jaguar, Armando Celis y Jorge y José Cruz Lizárraga, hablan de la importancia de votar el 1 de julio

Claudia Peralta

El futuro de México preocupa y mucho al talento del regional mexicano. Cantantes, compositores y músicos se sienten decepcionados por el nulo respetos que han mostrado los candidatos a la presidencia de la República, al convertir los debates en pleitos de lavadero.

Marilé Andrade, Joss Favela, Alicia Villarreal, Horacio Palencia, Claudio Alcaraz, Germán Montero, Saúl El Jaguar Alarcón, Armando Celis de Banda Los Sebastianes y Jorge y José Cruz Lizárraga, de La Explosiva Banda de Maza destacaron además la importancia de acudir a votar el 1 de julio.

Estoy preocupado por estas elecciones: Joss Favela

A Joss Favela le queda claro que la gente está cansada de ver cómo mienten y roban los políticos, por ello aconseja que no se dejen llevar por lo que escuchan, y les sugiere que se empapen de la vida de cada candidato para no elegir al ahí se va.

"Estoy preocupado por estas elecciones sinceramente lo externo de corazón,... en esta ocasión creo que no se deben fijar en partidos políticos, sino en los candidatos y no se lo tomen a la ligera; para mí es algo importantísimo y me siento bien preocupado", comentó el cantautor sinaloense.

"Me he chutado todos los debates, he estado en Estados Unidos y los he visto por medio de internet..., de verdad infórmense no se dejen ir con lo que la gente comenta porque si ahorita piensan que está cabr..., se va poner más".

"Las peleas son una falta de respeto que no tengan la seriedad que requiere un tema así, que lo tomen a broma, pero es más falta de respeto que no nos informemos la verdad, sean inteligentes por favor".

Le digo a la raza que se informen: Alicia Villarreal

La cantante Alicia Villarreal ha estado atenta a los dos debates anteriores, y por eso no pierde la oportunidad de decirle a sus seguidores que se informen sobre sus candidatos.

"Todos los mexicanos nos sentimos igual de frustrados, tenemos preocupación, no sabemos hacía que rumbo va México, amamos nuestra patria...", dijo la llamada Güerita Consentida.

"No puedo perder la oportunidad de votar y que alguien vaya a usar mi voto si no lo hago yo... Le digo a la raza que se informen qué hacen sus candidatos...".

Las personas votarán con rabia: Claudio Alcaraz

Para el cantante Claudio Alcaraz, quien invitar a votar, se siente molesto ante la ausencia de propuestas por parte de los candidatos.

"Estoy decepcionado como muchos sobre la calidad del debate entre candidatos presidenciales. No hemos visto propuestas, no hay nada que nos motive a inclinarnos (a los que dudamos) por algún candidato", comentó vía mensaje el sinaloense.

"Al final creo que las personas votarán con rabia por lo que hemos vivido durante años. Solo espero que no nos equivocamos y que todo sea para bien... Es muy importante votar es la forma en que podemos decidir lo que la mayoría en el país desea".

Se debe pensar en el bienestar: Horacio Palencia

Para el cantautor Horacio Palencia el compromiso y amor a la patria deberán básicos para quien resulte ganador en la contienda política de México.

"No me gusta tanto la política, creo que cualquier persona que quiera gobernar nuestro país debe pensar en el bienestar de la gente, y pareciera siempre que los candidatos a presidentes pelean el puesto más por intereses propios que los del pueblo", señaló el cantautor sinaloense.

"Honestamente no se quien vaya a ganar, pero esperemos que sea alguien que luche por el progreso de nuestro México".

Me gustaría que prevalecieran las propuestas: Marilé Andrade

La cantautora Marilé Andrade está conciente que hay mucha división entre los mexicanos por el tema de las elecciones, pero lo más importante es mantener el respeto y tolerancia.

"En los debates me gustaría que prevalecieran las propuestas sobre las acusaciones, he notado que los candidatos en lugar de defenderse y exponer sus propuestas, se dedican a señalar y evidenciar a los otros, y aunque se que también los debates son para contrastar ideas, me quedo sin respuesta ante muchas interrogantes", aseveró la también conductora culiacanense.

"La herramienta más importante de un ciudadano para construir la democracia es el voto, pero un voto consiente, libre y razonado".

El pueblo mexicano está cansado: Saúl El Jaguar

El pueblo quiere honestidad, ya es hora que México tenga un presidente de la República que ame a su patria, cuenta Saúl El Jaguar Alarcón.

"Desgraciadamente el pueblo mexicano está cansado de tanta corrupción, ni por un lado ni por otro, entonces no sé que va pasar en estas selecciones esperamos que sean lo mejor", refirió el cantante oriundo de Chihuahua.

"No queremos un candidato que vaya a venir a hacer las cosas mal y nos arruine peor de por si de lo que ya estamos... hay que dejar todo en manos de Dios para que todo salga muy bien".

Ninguno me convence: Germán Montero

El cantante y productor Germán Montero ve el voto como una obligación ciudadana, pese a que ningún candidato llena sus expectativas.

"Honestamente ninguno me convence, no me gusta ninguno de los tres, quisiera cosas más grandes para este país tan grande, quisiera personas más preparadas para este país tan preparado en el buen sentido de la palabra, tan preparado para algunas cosas", dijo Montero.

"Hay que amar a México, tenemos un país maravilloso, he escuchado a muchos que dicen: 'es que vamos a votar por ya sabes quien, porque no podemos estar peor en este país', yo creo que si podemos estar peor".

México está escamado: Armando Celis

El líder y cantante de Banda Los Sebastianes, Armando Celis, sabe que debe votar, aunque aun no define quien es el menos peor de los candidatos.

"Sinceramente siempre he dicho una cosa, todo el que se siente en esa silla nos va ha perjudicar, pero hay unos que nos perjudican menos la verdad", dijo el cantante.

"Ahorita a los actores políticos que hay a ninguno le tengo fe, no me las manos al fuego por ninguno, creo que México está escamado ya perdimos la confiada de todos".

Siempre es todo un show: Jorge y José Cruz Lizárraga

Jorge y José Cruz Lizárraga, de La Explosiva Banda de Maza, están de acuerdo en algo: se debe votar con la esperanza de que mejore la situación en el país.

Guillermo, José Cruz y Jorge.

"La verdad siempre es así, es todo un show, pero es parte de, lo único que deseo es que la persona que vaya a ganar realmente haga una mejora para el país, que como mexicanos crezcamos más, porque somos un país rico en muchas cosas, con mucha cultura, ojalá nos hagan seguir engrandeciendo el nombre de México".

VOTO

Además de Presidente de la República, el próximo 1 de julio se elegirán alcaldes, senadores y diputados en México.