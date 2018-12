Preocupa a Pueblos MÃ¡gicos la cancelaciÃ³n de presupuesto para 2019

Preocupa a Pueblos Mágicos la cancelación de presupuesto para 2019

Fernanda Magallanes

18/12/2018 | 12:59 AM

MAZATLÁN._ La posible cancelación de recursos para Pueblos Mágicos preocupa y mantiene con la incertidumbre a los municipios de Sinaloa que cuentan con este distintivo, pues en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019 no los contempla.

Humberto Aguirre, Director de Turismo en Rosario, mencionó que si esta cancelación se da, daría marcha atrás a todo lo que se ha avanzado en infraestructura turística, capacitaciones y todo lo referente al realce de un Pueblo Mágico, como lo es este municipio del sur de Sinaloa.

“Desde el momento en el que quitaron los recursos para la promoción, desde ahí nos afecta, nos afecta a todos por igual pero en especial donde estamos con la incertidumbre es con el presupuesto por la inversión de infraestructura, todos los Pueblos Mágicos tenemos la esperanza año con año de meter algún proyecto en concurso para imagen urbana”, declaró.

El Gobierno Federal, a través de Sectur destinó para este 2018 un recurso de aproximadamente 589 millones de pesos para los 121 Pueblos Mágicos del país, pero la cancelación del recurso podría perjudicar a más de uno y perder este distintivo.

“Nos sentimos con la incertidumbre de saber para dónde nos vamos a ir, qué va a pasar, dónde se irán a dar esos recursos o para dónde los van a dirigir. Estamos esperando que se abran las convocatorias, nosotros metimos dos proyectos con tiempo para el municipio, que es la segunda etapa del museo de Lola Beltrán y es la remodelación de la Plazuela Gabriel Leyva, los metimos en tiempo pero vamos a esperar qué va a pasar”, comentó.

Acerca del tema, el Diputado Federal Maximiliano Ruíz señaló que por la tarde se tendría una idea clara acerca del tema de Pueblos Mágicos, pues en el presupuesto no vienen puntos en particular y hay conceptos que ya no aparecen en forma específica, pero si son transversales a otros conceptos.

Los Pueblos Mágicos en Sinaloa son, además de Rosario, El Fuerte, Cosalá y Mocorito.

“La Secretaría de Turismo está esperando para ver qué acciones vamos a tomar, buscar alternativas para continuar como Pueblos Mágicos. Preocupación no la tenemos porque sí se han hecho inversiones muy fuertes dentro de la infraestructura”, dijo el Director de Turismo en Rosario.

Foto: Noroeste/Archivo