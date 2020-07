Preocupa que por desorden en el desconfinamiento se dÃ© un rebrote en MÃ©xico: LÃ³pez-Gatell

Preocupa que por desorden en el desconfinamiento se dé un rebrote en México: López-Gatell

Dice que la OMS considera que el desconfinamiento en México es acelerado, en un momento donde se tienen todavía una importante cantidad de casos

Istar Meza

La preocupación de que por un desconfinamiento acelerado en México se vuelvan a incrementar el número de casos positivos de Covid-19 no es solo de la Secretaría de Salud Federal, sino que también es una preocupación compartida con la Organización Mundial de la Salud, advirtió Hugo López-Gatell Ramírez. ​​​​​​​

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud explicó que en la conferencia internacional de la OMS se cuestionó si en el país se está dando de manera adecuada el desconfinamiento.

“La OMS considera que el desconfinamiento en México es acelerado, en un momento donde se tienen todavía una importante cantidad de casos, y que ya se ha dicho que las variables que determinan un posible riesgo de rebrote son la cantidad de personas que salen a la calle al espacio público y la movilidad de estas personas en el espacio público, por lo que la advertencia se tiene desde el principio”, señaló.

En la conferencia de prensa de la dependencia federal, el subsecretario detalló que la preocupación se extiende al hecho de que no se cuide el orden de la apertura y no se cumplan con las medidas de seguridad sanitaria, de que no se conserve la sana distancia, que no se involucre suficientemente a la población, que haya barreras de comunicación entre en Gobierno local y la población, tanto del Estado como de los municipios.

Dijo que de no cuidarse los límites contemplados en los semáforos y hay contagios, habrá entonces un repunte de la epidemia a nivel local.

“Estamos en medio de una epidemia, estamos en la parte más alta de una epidemia de Covid-19, existe en el mundo entero, por eso es una pandemia y en la región de América, en el continente americano se encuentra la enorme mayoría de la epidemia, y México es parte de ese continente, por eso no se pueden sustraer a esa realidad”, señaló.

Destacó que la nueva realidad es la nueva normalidad, que implica la conciencia de que se tiene que cuidar lo que se hace todos los días, todas las horas del día; cómo se hace y dónde se hace; además de incorporar en la vida diaria los cuidados indispensables que son básicos para lograr no contagiarse y no contagiar a otras personas.

”Es una responsabilidad individual de cada persona, porque no se puede obligar a cada persona a que guarde la sana distancia, que no salga a la vía pública cuando no tiene una actividad indispensable, que si tiene síntomas de alguna enfermedad particular, compatible con Covid-19 se quede en casa, que proteja el estornudo y no estornude sobre las manos, que no se salude de beso, abrazo y de mano, ya que al final del día es una decisión que todos y cada uno de los ciudadanos tenemos que tomar todos los días”, advirtió.

López-Gatell dijo que también es una responsabilidad de Gobierno, de los municipios, que aseguren que los espacios públicos que no deben estar abiertos porque el semáforo de riesgo indica que no es procedente, que es riesgoso que concurran las personas en demasiada cantidad en el espacio público, deben permanecer cerrados.

Dijo que muchas de las decisiones administrativas que regulan la actividad comercial, la actividad económica, son locales, por lo que la apertura de los establecimientos comerciales, la apertura de las actividades económicas, productivas, son también una responsabilidad de los gobiernos estatales, porque algunas disposiciones son estatales y los Gobiernos estatales saben perfectamente qué empresas abrieron y si abrieron o no cuando les correspondía.

“En caso de que sí les correspondiera y abrieron, qué medidas deben seguir, que han sido estipuladas clara y precisamente por los lineamientos de seguridad sanitaria en el espacio de trabajo; es también responsabilidad de las autoridades estatales porque son autoridades sanitarias, y las reconversiones hospitalarias se instruyeron por acuerdo del consejo de salubridad general desde el mes de marzo a que se procediera de manera expedita utilizando los lineamientos técnicos que proveyó el Gobierno Federal y no se han logrado las reconversiones en todos los casos y obviamente eso limita la capacidad de atención a nivel local, que también es responsabilidad del Gobierno Federal que está encargado de dar disposiciones generales y revisar que se cumplna apropidamente”, advirtió.

Dijo que todos son corresponsables de eso y están en el mismo territorio y en el mismo estado nacional, por lo que a todos corresponde el cuidado de cada uno, de cada cercano y de toda la población, de ahí que es de suma importancia dejar el discurso de ataque, de polarización, ya que ahí está lo que ocurre, ahí están los 35 mil muertos, que no dependen de una persona, de un nivel de Gobierno, sino de los tres órdenes de Gobierno que hay en México y de los tres elementos que conforman la población: público, privado y social.

“Todos y todas tenemos que emprender una acción y centrarnos qué es protegernos unos a otros, eso es impresionante, cómo el discurso se ha distorsionado a un tema inutil, estorboso que está afectando a todas y todos, es muy importante que lo tomemos en cuenta que la vigilancia epidemiológica está siendo débil, que la mayoría de las entidades tienen un rezago de diagnóstico”, refirió.

Destacó que no se trata de culpar a nadie, que se reconocen los logros pero también se alerta el peligro, por eso se tomó la decisión de no presentar el semáforo, porque identificaron que la información que se transfiere para evaluar el semáforo no es consistente en todos los estados.

