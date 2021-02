Preocupante lo ocurrido con Serie del Caribe; pudo más interés en ganancia, dice el activista Óscar Loza

El activista lamenta que haya estadísticas que explican que por una semana de errores en la pandemia, la sociedad tarda otras cuatro en reponerse y espera que éste no sea un error qué lamentar como sociedad

José Abraham Sanz

Óscar Loza Ochoa, de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, se dijo preocupado por la celebración de la Serie del Caribe en Mazatlán la semana pasada, en el que pudo ver personalmente que en las filas para entrar no fue respetada la sana distancia.

Lamentó que haya estadísticas que explican que por una semana de errores en la pandemia, la sociedad tarda otras cuatro en reponerse y espera que éste no sea un error que tengamos mucho qué lamentar como sociedad.

“Nosotros ya hemos señalado de manera pública la incongruencia que se da en la autoridad, incluso hay una orientación a nivel nacional en el sentido de que todas las fuentes de trabajo que puedan mantenerse, es bueno; precisamente para que no haya el otro problema que es la ausencia de ingreso y que la gente sufra más”, dijo.

“Entonces, se ha dicho, aunque no se ha demostrado lo contrario, en el sentido que por cada semana que nosotros nos descuidemos, nos lleva cuatro (semanas) más en trabajar intensamente para poder recuperarnos de los errores, y fue lo que precisamente duró la Serie del Caribe”.

Loza Ochoa dijo que estuvo de visita en el puerto por otros compromisos personales y que pudo ver cómo no había protocolos en las afueras del estadio, ni para su ingreso.

“Por más que nos digan que es mínimo, lo que ahí haya pasado, en esa semana, en donde la exposición fue múltiple, pues nos va a llevar un mes más poder recuperarnos de este tipo de errores; yo sé que en otros estados han abiertos centros recreativos o cosas por el estilo, pero lo de Mazatlán es algo especial y que nos interesa de manera muy cercana, porque no solamente fue el estadio, fue todo el puerto”, señaló.

“Yo el día que se iba a abrir (el estadio), fui a dos reuniones donde la gente guardó sana distancia y todo, pero me mortifiqué porque pasé por un lado del estadio y miré las colas que no estaban guardando la sana distancia y las fotografías al interior no tienen que agregarle ninguna palabra”.

Loza Ochoa también se mostró sorprendido por la diferencia entre lo ocurrido en el puerto, con la celebración de Serie del Caribe, y la prohibición en Culiacán de lugares como los tianguis, provocando un duro golpe a los comerciantes locales.

“Ahí pudo más, lo que se observa a veces, el interés de la ganancia que el interés de la salud; creo que lo que recomendaría aquí es que mientras que el municipio de Culiacán ha buscado ser muy duro, particularmente con los tianguis, que por cierto hoy o ayer se abrían, porque él (Presidente de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro) había dado la palabra de los 15 días”, dijo.

“Por otro lado, aquí mismo en Sinaloa conocemos esas otras medidas, preocupantes, si no atendemos a ese criterio que de alguna manera está sobresaliendo, que por cada semana serían cuatro más de penitencia por las consecuencias que vaya a haber”.