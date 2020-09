Prepara Morena terreno para encarar el proceso electoral; viene Mario Delgado a Sinaloa

El proceso de elección de dirigencia nacional interna será antes de que finalice octubre y entonces estará listo para designar a un delegado en Sinaloa, de cara al próximo proceso electoral, señaló la diputada federal Tatiana Clouthier Carrillo

José Abraham Sanz

Aunque Morena aún no cuenta con delegado en Sinaloa, el proceso de elección de dirigencia nacional interna será antes de que finalice octubre y entonces estará listo para designar a quien se hará cargo de las riendas en el estado de cara al próximo proceso electoral, señaló la diputada federal Tatiana Clouthier Carrillo.

Además, la diputada federal Merary Villegas Sánchez también confirmó la visita a Sinaloa del también legislador Mario Delegado, quien aspira a la dirigencia nacional, para este lunes.

“Antes del 10 de octubre vamos a tener ya quién va a dirigir el instituto político y a partir de ahí se van a empezar a hacer las designaciones o los nombramientos o no sé cómo vaya a ser”, dijo Clouthier Carrillo.

La legisladora por Nuevo León, hija del ex candidato sinaloense a la Presidencia de México, Manuel Clouthier del Rincón “Maquío”, descartó que no contar en estos momentos con una estructura hecha sea motivo de desventaja frente a los otros partidos, pues aún no empiezan las precampañas.

“Yo no veo desventaja, porque los legisladores de Morena hemos andado todo el tiempo trabajando y en la calle, y haciendo lo que nos toca hacer y cuando tú tienes una vinculación con la gente, una marca y cuando digo una marca es que he dado la cara con la gente para decir aquí estamos, estamos trabajando para ustedes, además las precampañas no han empezado”.

Villegas Sánchez, por su parte, recordó que el Comité Ejecutivo Nacional había designado como coordinadora de procesos electorales 2021 a la secretaria de Mujeres, Carol Arriaga, pero hubo una resolución en el Tribunal Federal Electoral que dejó sin efecto su nombramiento.

“Ahorita volvemos otra vez como estábamos, no hay todavía ninguna persona, ningún compañero, compañera responsable de conducir los trabajos del proceso aquí en Sinaloa”, señaló la diputada sinaloense.

También confirmó la visita del actual coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso federal, Mario Delgado, quien aspira a dirigir el movimiento.

“Ahorita básicamente hay dos visiones dentro del morenismo... hay otros compañeros que creen que Morena debe de continuar caminando hacia un rumbo y habemos quienes creemos que Morena debe continuar siendo un movimiento... ese instrumento del pueblo de México, la gente que simpatice con la cuarta transformación y que no exclusivamente está afiliada a nuestro partido político, pero que sí nos dio la confianza en este pasado proceso electoral y que desde su espacio, desde su trabajo, desde su profesión, etcétera, está haciendo un esfuerzo para cambiar este país, por eso vamos nosotros, esa la visión a lo que nosotros le estamos apostando”.

Villegas Sánchez señaló que Delgado ya demostró en el Congreso su capacidad de lograr consenso, de escuchar, de unificar al frente del grupo parlamentario.

“Eso es lo que necesitamos”, agregó, “es lo que creemos que hace falta aquí; no al sectarismo, no a la cerrazón, esas prácticas que acabaron con el perredismo, no lo queremos en Morena, queremos que continúe siendo un movimiento social que luche realmente por los cambios necesarios de este país”.