Prepara Síndica Procuradora denuncia contra el Alcalde de Culiacán

Sandra Martos Lara revela que prepara una denuncia formal contra Jesús Estrada Ferreiro, a quien acusa de ejecutar agresiones en su contra

Belem Angulo

12/03/2020 | 10:14 AM

La síndica procuradora del Ayuntamiento de Culiacán, Sandra Martos Lara, reveló que prepara una denuncia formal contra el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, por las agresiones que éste ha ejecutado en su contra.

"He sido por parte de él ultrajada en el sentido de que ha violentado verbalmente a su servidora, ha habido ofensas, ha habido denostación de mi persona, y yo creo que no se vale", comentó.

La denuncia, que será por la vía administrativa, es con el motivo de violencia política por cuestión de género y se presentará a finales de este mes.

"Desde el año pasado ha habido denostaciones como que 'No estoy bien', 'No soy la persona indicada para estar en el puesto', 'Que me hagan caso omiso'", dijo.

El objetivo del señalamiento es solicitar una disculpa pública por parte del Alcalde y que la labor de Martos Lara deje de ser obstruida.

"Estos tiempos tienen que quedar atrás. Hemos hecho todos nuestro mejor trabajo posible para que esto cambie y desde el principio de la administración hemos buscado la empatía, hemos buscando el diálogo y la conciliación, pero no se ha podido y sigo siendo violentada", expresó.