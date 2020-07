Prepararse para emergencias con un bajo costo es posible con los microseguros

A diferencia de los seguros tradicionales, los microseguros están enfocados en apoyar las finanzas de las familias de bajos recursos

Istar Meza

Los microseguros son un mecanismo de protección en el que una aseguradora ampara a una persona por medio de un pago más económico y con un contrato de póliza más sencillo, en distintos riesgos como vida, salud, crédito, vivienda y daños.

Según datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas los microseguros constituyen un mecanismo financiero de protección que se ofrece a la población que cuenta con bajos ingresos en contra de riesgos específicos, a cambio de un pago menor.

La CNSF detalla que a diferencia de los seguros tradicionales, los microseguros están enfocados en apoyar las finanzas de las familias de bajos recursos, con el objetivo de que eventualidades como una enfermedad, operación o percance en alguno de sus bienes no causen mermas totales en su patrimonio.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 indica que solo el 25 por ciento de las personas adultas cuenta con algún tipo de seguro, y que si bien existen diversas razones por las que la población mexicana no dispone de este producto financiero y las principales son:

Al 28.8 por ciento no les interesa o no creen necesitarlos; el 25.4 por ciento no tiene dinero, trabajo o cuentan con ingresos variables; el 16.6 por ciento los considera muy caros, y el 29.2 por ciento restante se refirió a otros factores.

La Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros indica qué riesgos amparan los microseguros, ya que señala, las compañías de seguros han tenido que evolucionar para adaptar sus productos financieros a las nuevas formas de vida, tipos de personas y sobre todo, acorde a los bolsillos.

Salud: gastos médicos para comerciantes y personas con ingresos no fijos que carecen de seguridad social. En el caso de los segmentos más desprotegidos funciona como complemento de coberturas públicas, pues el costo de traslado de sus comunidades hasta el centro de salud implica una limitante.

Daños: para proteger la fuente de ingresos y el patrimonio contra robo, incendio, inundación, sequía, etcétera. Dirigido a pequeños comerciantes, agricultores o ganaderos que están en zonas vulnerables, ahora con más frecuencia por el cambio climático.

Pensiones: apoyo para la transición al proceso del retiro para todas las personas que no cuentan con una Afore. En caso de fallecimiento previo a la jubilación el monto se otorga a los beneficiarios.

Repatriación de restos: para los parientes de migrantes. También para el desempleo del mismo connacional, que se pueda contar con apoyo cuando el migrante no pueda enviar recursos.

Vida: cubre gastos funerarios y en algunos casos otorga alguna cantidad adicional a los beneficiarios.

CNSF explica que de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, se podrán comercializar este tipo de productos por medio de agentes, corredores de seguros, intermediarios financieros incluyendo microfinancieras, y personas físicas o morales que cumplan con las condiciones establecidas y estén registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas como microseguros.

Destaca que según el Banco Mundial, México es el país número 23 con riesgo catastrófico alto, ante fenómenos de la naturaleza; el 41 por ciento del territorio nacional en donde habita el 31 por ciento de la población está expuesto a huracanes, tormentas, terremotos y erupciones volcánicas.

Condusef destaca que antes de contratar un microseguro se analicen los riesgos a los que se está expuesto, ya que no se necesita contratar un producto que no se ajuste a las necesidades; que se verifique la institución o el agente de seguros, que esté registrado para ofrecer estos productos. (El Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la Condusef puede facilitar la búsqueda y saber quiénes conforman el mercado financiero. Ingresa a: https://webapps.condusef.gob. mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp 3. Lee cuidadosamente o pide que te expliquen todo lo que no entiendas antes de contratarlo).

Recomienda comparar en distintas instituciones el mismo producto, considerar el costo, las coberturas, exclusiones, así como los beneficios; designar a los beneficiaros de forma clara y precisa para evitar cualquier problema al momento de cobrar el seguro, la indemnización, y revisar que la póliza tenga todos los datos correctos: la suma asegurada solicitada, el número de pagos a realizar, el monto de los mismos, el nombre, domicilio, edad, nombre de los beneficiarios, así como el porcentaje de la suma asegurada que designaste para cada uno de ellos.