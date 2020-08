Prepárate para ver lo que llega a Netflix en septiembre

Destacan producciones como 'Enola Holmes', 'Parásitos', 'Ratched' y 'Se busca papá'

Noroeste / Redacción

20/08/2020 | 09:08 AM

Estos últimos días la plataforma de Netflix ha impresionado con anuncios como el elenco que tendrá “Pinocho”, dirigida por Guillermo del Toro y la renovación para la segunda temporada de “Oscuro deseo”, cuyos estrenos se esperan para el próximo año.

Este jueves no es la excepción, pues el servicio adelantó las series, películas y documentales que llegarán a su plataforma en el mes de septiembre, difundió informador.mx.

Algunas producciones destacan como el filme “Enola Holmes”, protagonizado por Millie Bobby Brown (“Stranger Things”) y Henry Cavill (“The Witcher” y “Superman”); también la llegada de “Ratched”, precuela del aclamado filme “One Flew Over The Cuckoo's Nest” (1975) y que protagoniza Sarah Paulson bajo la producción de Ryan Murphy.

Además, Tom Holland (“Spider-Man: Lejos de Casa”) y Robert Pattinson (“Crepúsculo” y “El Faro”) llegarán al servicio de streaming con “The Devil All The Time” (“El Diablo a Todas Horas”).

DE MÉXICO

La cosecha mexicana no podía faltar, y este mes será “Se busca papá” para representar al país, como parte de las nuevas apuestas que Netflix anunció al inicio de este año —lo hizo con “Control Z”, “Oscuro Deseo”y “Desenfrenadas".

A continuación, lo más destacado que llegará a Netflix en septiembre de 2020:

Series

"Lejos" (4/9/2020)

Emma Green se pone al frente de una tripulación internacional en una peligrosa misión a Marte que además le exige dejar atrás a su marido y a su hija adolescente.

"Ratched" (18/9/2020)

Esta precuela dramática de Atrapado sin salida narra los inquietantes orígenes del emblemático e inolvidable personaje de la enfermera Ratched.

"Las crónicas del taco" (15/09/2020)

Los tacos más populares tienen una larga y rica historia, aunque poco conocida... hasta ahora. Que empiece la aventura del saber con sabor.

"Anatomía según Grey": Temporada 16 (1/9/2020)

Meredith, Richard y Alex intentan enfrentar su futuro después del escándalo del fraude al seguro. Mientras, una nueva persona asume el mando de Grey Sloan Memorial.

"Baby": Temporada 3 (16/9/2020)

Chiara y Ludovica forman una amistad inesperada en medio de su lucha por hallar un lugar en el mundo y experimentar el amor en una escuela de un barrio exclusivo de Roma.

"Casi una duquesa" (11/9/2020)

Katherine Ryan interpreta a una madre soltera que considera embarazarse de nuevo de su archienemigo: el padre de su hija. ¿Podrán dos errores hacer otro acierto?

"Organízate con el método The Home Edit" (9/9/2020)

Las organizadoras Clea Shearer y Joanna Teplin, de The Home Edit, superan el desorden y transforman vidas. Coproducción de Reese Witherspoon y Molly Sims.

Películas

"El diablo a todas horas" (16/9/2020)

Desesperado por salvar a su agonizante esposa, un hombre recurre a la oración... y a medidas más extremas. Un drama gótico protagonizado por Tom Holland, Robert Pattinson y Bill Skarsgård.

"Enola Holmes" (23/9/2020)

Enola Holmes, la hermana menor de Sherlock, saca a relucir el sabueso que corre por sus venas para hallar a su madre y desentrañar una peligrosa conspiración.

"Pienso en el final" (4/9/2020)

Las apariencias engañan a esta mujer acechada por la duda que se une a su flamante novio en un viaje a la remota granja de sus padres.

"Parásitos" (1/9/2020)

Uno a uno, los astutos miembros de una familia sin trabajo comienzan a desempeñarse como personal doméstico en la casa de una adinerada y privilegiada pareja.

"The Post: Los oscuros secretos del Pentágono" (8/9/2020)

The New York Times consiguió una primicia explosiva sobre Vietnam que compromete al presidente, pero tuvo que dejarla. Ahora, The Washington Post está en una encrucijada.

"Lady Bird" (22/9/2020)

Una intrépida adolescente pasa por todas las dificultades del amor, la familia y el autoconocimiento, mientras sueña con escapar a una universidad al otro lado del país.

"El sorprendente Hombre Araña" (30/9/2020)

En este nuevo lanzamiento de la franquicia del arácnido, el joven Peter Parker aprende a controlar sus poderes cuando se enfrenta al archivillano Lagarto.

"Annabelle 2: La creación" (7/9/2020)

Años después de la muerte de su hija, un fabricante de muñecas y su esposa acogen a varios huérfanos, quienes pronto empiezan a temerle a una de sus creaciones.

"Cincuenta sombras liberadas" (8/9/2020)

Los recién casados Anastasia y Christian apenas comienzan a disfrutar su dicha posnupcial, pero una sombría figura del pasado amenaza con destruir su final feliz.

Originales en español

"Se busca papá" (11/9/2020) - MÉXICO

Su mamá le prohibió inscribirse en una carrera de BMX, y esta pequeña cazadora de adrenalina no tiene mejor idea que contratar a un actor para el rol de su papá.

"El practicante" (16/9/2020) - ESPAÑA

Después de quedar paralizado debido a un accidente, Ángel decide vengarse de quienes lo traicionaron. Sobre todo, de la mujer que lo abandonó cuando más la necesitaba.

"Corazón loco" (9/9/2020) - ARGENTINA

Fernando es un hombre de familias... Sí, está igual de comprometido con ambas. Hasta que el destino decide jugarle en contra y enfrentarlas cara a cara.

Documentales y especiales

"The Chef Show": Temporada 2 (24/9/2020)

Jon Favreau y Roy Choi meten las manos en la masa y se reúnen con grandes chefs y amigos del espectáculo para charlar de todo un poco y preparar manjares.

"El dilema de las redes sociales" (9/9/2020)

Expertos y defensores de la tecnología alertan sobre la forma en que algunas de sus propias creaciones promueven la adicción y desestabilizan las democracias.

"La Línea: La sombra del narco" (9/9/2020)

En La Línea, la ciudad costera española que se ha convertido en el centro del narcotráfico europeo, las autoridades locales están decididas a marcar la diferencia.

"Justin Bieber: Never Say Never" (15/9/2020)

El ídolo adolescente Justin Bieber ofrece imágenes personales de toda su carrera, que culminan con escenas de su triunfal gira del año 2010.

Para los peques

"Jurassic World: Campamento Cretácico" (18/9/2020)

Un campamento en el otro lado de la Isla Nublar ya era suficiente aventura sin los dinosaurios sueltos. Ahora, estos seis adolescentes tienen que unirse para sobrevivir.

"Un jefe en pañales: ¡Atrapa al bebé!" (1/9/2020)

Bebé-Corp te invita a hallar a tu líder interior en este especial interactivo en el que tú tomas las decisiones y ejecutas las misiones como parte de un test vocacional.

"Mascotas unidas" (11/9/2020)

Un grupo de mascotas mimadas debe trabajar en equipo para salvar sus hogares (¿y el mundo?) luego de que las máquinas que dirigen su ciudad enloquecen y toman el control.

"Pollitos en fuga" (4/9/2020)

Rocky el gallo y Ginger la gallina encabezan un plan para cambiar el destino de todos los habitantes del gallinero.

"Emoji: La película" (1/9/2020)

En Textópolis, donde se supone que los emojis solo muestren una emoción, las diversas expresiones de Gene se convierten en un problema. Su solución: volverse “normal”.

Anime

"Memorias de Idhún" (10/9/2020)

Un Nigromante ha tomado el mágico mundo de Idhún. Por suerte, dos jóvenes terrícolas están dispuestos a luchar para proteger a los idhunitas refugiados en la Tierra.

"Dragon's Dogma" (17/9/2020)

Ethan, que resucitó como un Arisen, va a la caza del dragón que le arrebató lo que más amaba, pero cada demonio al que enfrenta le va quitando, poco a poco, su humanidad.

"The Promised Neverland": Temporada 1 (1/9/2020)

Tres talentosos niños descubren que su recóndito orfanato no es el paraíso que creían e idean un peligroso plan de escape para salvar a todos sus amigos.

"Beyblade Burst Turbo": Temporada 1 (1/9/2020)

En busca de títulos y torneos, este competidor novato debe aprovechar su potencial en distintas competencias.