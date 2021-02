Presenta Óscar Loza Ochoa su libro 'Pandemia'

Un análisis sobre la parálisis social y económica que ha causado esta contingencia, y que a la fecha no ha terminado es lo que el maestro y defensor de los derechos humanos en Sinaloa comparte en este nuevo libro

Leopoldo Medina

Desde los primeros días del vendaval de pandemia, el paro económico, el confinamiento masivo de personas, hasta el colapso del comercio y de las actividades consideradas no esenciales, entre otros aspectos, es lo que el maestro Óscar Loza Ochoa ofrece en su más reciente libro titulado Pandemia, que presentó en el jardín del Hotel Lucerna, lugar donde se dio el primer caso de Covid-19 importado en el país.

De manera crítica, el maestro cita cifras, preocupaciones, resultados, cómo abordar temas como el coronavirus y su deuda pública y social, derechos humanos, fallas, consecuencias, lo que exige la nueva normalidad, necesidades y tareas inaplazables; incluso, nombra a quienes dice que se han enriquecido con esta pandemia.

“Durante todo el año 2020 y lo que va de este 2021, le dediqué tiempo a recabar información sobre diferentes aspectos que se iban ofreciendo comentar en torno a la pandemia, desde la falta de medicamento, los problemas de los hospitales públicos y privados, y hasta las propuestas que hubo para resolver los problemas de empleo, y la quiebra de pequeñas y medianas empresas, y lo que a nivel internacional estaba pasando, abordando los problemas que se dieron en España, Italia, Estados Unidos, Brasil, entre otros”, señaló Loza Ochoa.

En Pandemia analiza lo sucedido también con los problemas de salud vividos del 2003, y hasta el 2009, abordando en total cinco pandemias, y que pese a esta experiencia, se llevó ni como gobierno, ni como sociedad, a prevenir lo que podría suceder después.

“Muchos países cometieron el error de privatizar sus sistemas públicos de salud, y hoy están padeciendo esas cuentas que tienen las familias que lamentablemente perdieron a un ser querido, además de perder sus autos, sus ahorros, quedando todavía con una deuda más grande, y el problema es que esto aún no termina, porque el virus sigue presente”, comentó el también economista.

En este libro, agregó, retoma la anécdota de que fue en dicho hotel donde presenta este libro donde se dio el primer caso de Covid-19, dando seguimiento a los sectores de la economía, que al ser confinados, no tuvieron ingresos, así como los vendedores ambulantes, entre otros.

“En mí ha habido dolor, como lo ha habido en todos los presentes, y ausentes, esta pandemia se ha llevado a familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, padres, hermanos, situación que me animó a registrar un testimonio de lo que se vive en una situación como ésta que hemos pasado, y que no ha terminado, y que difícilmente va a terminar este 2021 o 2022”, indicó.

Loza Ochoa destacó que el papel de México ante la pandemia se ha visto rebasado, con un sistema de salud a punto de perecer, esto ante el esfuerzo que se hizo por terminar los 130 hospitales, que el 2019 no se terminaron, puso a los sinaloenses en una situación menos peor de la que los atrapó, y que de no haberse rescatado estos hospitales, la situación hubiera sido mucho peor en la infraestructura débil con la que se cuenta para enfrentar este tema.

“Somos el tercer lugar en infecciones, incluso de los más altos en el porcentaje de muertos por cada 100 mil contagiados, esto es una situación muy seria, incluso es lamentable que habiendo tenido todo en otros tiempos, todas las posibilidades de producir vacunas, nos haya agarrado también, sin presupuesto, sin el personal dedicado a eso, y hoy lo estamos resintiendo, porque dependemos de la compra de vacunas fuera del país, y que por el retraso en su llegada, nos lleva a contar más muertos y más contagiados”, resaltó.

Loza Ochoa subrayó que hoy el sistema de salud está haciendo el intento de levantarse de ese colapso que está sufriendo todavía, y que el presupuesto de la nación que se está dedicando a los asuntos de salud siguen siendo insuficientes, ya que no se ha puesto a analizar la deuda pública, que entre el 2020 y este año es de 724 mil millones de pesos, de los cuales solo se destina menos de la mitad de esta cifra a programas sociales y de salud.

Resaltó que para poder hacer frente a esta situación, se requiere de mayor presupuesto, donde tiene que reflejar el cambio de circunstancias en la pandemia, y la crisis tan profunda que se tiene, analizando lo que se debería hacer con el pago de intereses de la deuda, el cual debería suspenderse, medida que fue tomada incluso por el propio Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para los 70 países más pobres del mundo, en los que México no aparece.

“Aun con la llegada de la vacuna, los días más oscuros están por llegar, y espero que los contagios no sean mayores de los que se dieron en agosto, en julio, pero el que haya vacuna no garantiza que no haya más contagios, o muertes, pero sí garantiza la menor fatalidad de la enfermedad en las personas”.

"Hoy más que nunca la situación demanda de una autoridad de salud muy atenta a la evolución de la pandemia y de un Congreso de la Unión que no se pierda en una agenda legislativa general y sea muy sensible a dicha evolución, porque no solo habrá necesidad de nuevos recursos para la atención de la salud de todos los connacionales, y enfrentar al Covid-19 con éxito".

La presentación del libro contó con los comentarios de Adrián López Ortiz.

Un libro de registro y memoria

Adrián López Ortiz, director general de Periódico Noroeste, que participó como comentarista, consideró que Pandemia vale la pena.

"Cuando yo lo empecé a leer, me acordé de cuando estábamos precisamente a dos días de que se cumpla el año del caso número uno aquí, sumando ya 300 mil muertes, y hoy un año después, aquí seguimos con un cubrebocas, cuidándonos de una pandemia que aún no acaba, y que indica que aún le falta mucho”, expresó López Ortiz.

Subrayó que aunque sea doloroso leerlo, es un acto de registro y de memoria fundamental de lo que ha sido la pandemia al menos desde la esfera local y nacional, con registros documentados y legítimos, en donde se nota el esfuerzo del profe por poner números, cifras, fuentes, dejando claro cómo la pandemia ha venido golpeando, carcomiendo, y obligando a vivir de una manera distinta.

“Pandemia es un libro que vale la pena como un registro y memoria, de lo cual no hay mucho todavía porque es muy pronto, porque la sola gestión de un libro de lo que sea, te toma más de un año, y aunque el libro está concentrado a los textos del maestro desde el punto de vista de la pandemia y crisis económica, en todos sus textos se pasean las preocupaciones de muchos años, una de ellas, la deuda pública, y su clara vocación de los derechos humanos”, resaltó López Ortiz.

El director general de Noroeste cerró su intervención con la reflexión que el mismo escritor comparte en su libro, interrogando hasta dónde y en qué momento se va a cuestionar el nuevo modelo económico y de desarrollo.

“Las autoridades deben cuidar que ninguna persona o familia pase hambre, que a nadie le falte en salud, que los niños reciban educación, que se recuperen los empleos perdidos, y las fuentes que los generan, que se fortalezca la red hospitalaria pública, y que se proteja al personal sanitario. Las prioridades están muy claras, y nuestra exigencia diaria desde la sociedad, ciudadanía y medio de comunicación, debe de ser no dejar de ver ninguno de estos temas”, resaltó López Ortiz.

¿Dónde adquirir el libro?

El libro se puede adquirir en la Librería México, con un costo de 150 pesos, además de encontrarlo en las oficinas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, comunicándose al teléfono 6672090146.

