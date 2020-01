Presenta Óscar Manuel Quezada en Mazatlán su libro Viernes 13 de noviembre en París

La masacre del Bataclán, es un texto que lo ve a través de una reflexión profundamente humana

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ La casualidad quiso que Óscar Manuel Quezada llegara a París la noche en que sucedió la masacre en el antro parisino Bataclán, pero que además estuviera frente a la escena dantesca que sucedía en noviembre del 2015 en la capital francesa.

De la reflexión de esa experiencia surgió el libro Viernes 13 de noviembre en París, publicado en el 2018 por Laberinto Ediciones.

La escritora María Guadalupe Rojas y la promotora cultural Karina Castillo acompañaron al escritor nacido en El Verde, Concordia, en el foro de la Casa Haas.

El libro se presentó en el marco de las Jornadas por la lectura Festival del Libro de Mazatlán 2020 que se está realizando del 8 al 12 enero en el Centro Histórico.

El escritor sinaloense narró cómo llegó a París la noche del viernes 13 y en su paseo nocturno por la Ciudad Luz se vio envuelto por la tragedia.

A partir del impacto emocional que provocó en él una profunda reflexión, decidió escribir un texto: Viernes 13 de noviembre en París, una crónica personal profunda que se apega a los hechos, sin tocar los puntos amarillistas y morbosos de la masacre.

El autor reveló que el personaje principal es el paseo por las calles de la capital de Francia y que la narración está construida desde la emoción y el sentido de lo humano.

“Es mi percepción de esa realidad, no tiene nada de ficción, llegué a París a un encuentro de escritores y en mi paseo nocturno por la ciudad me topé con esa tragedia. En el primer momento mi percepción no dimensionaba la magnitud de lo que había sucedido, los rostros, pero sobre todo en las miradas se leía la furia, la impotencia y el enojo, escuchaba voces que decían que la tercera guerra mundial había comenzado”, compartió.

“Al mismo tiempo veía las expresiones de frivolidad de la gente que se tomaba selfies, en donde salía la marquesina del Bataclán”.

La presentadora María Guadalupe Rojas mencionó que el libro está escrito en prosa poética que le da un sentido entrañable al texto.

“Me gusta escribir poesía porque me cura el alma, soy más lector que cualquier otra cosa; además, la poesía me ha permitido viajar por el mundo”.

PARA SABER

Óscar Manuel Quezada nació en un poblado cercano a El Verde, Concordia, Sinaloa, en donde estudió la primaria y secundaria; la preparatoria en Mazatlán y la carrera de arquitectura en Culiacán.

El escritor inauguró el taller La provocación de la poesía, que durará los días del Festival del Libro y se impartirá en las mañanas, en la Galería de Teatro Ángela Peralta.

El autor señaló que a lo largo de tres días, los asistentes trabajarán a partir del verso libre para buscar la expresión espontánea de ideas y emociones y, al mismo tiempo, se trabajará la lectura en voz alta y análisis de poemas.