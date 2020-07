MÚSICA

Presenta ADLiB Music el segundo volumen de The Legend by the legends, con obra de Manuel M Ponce

La disquera sinaloense reúne a los guitarristas Juan Carlos Laguna, Rodolfo Pérez Berrelleza, Iliana Matos y Michael Chapdelaine; la obra está en Amazon, iTunes, Spotify

Nelly Sánchez

26/07/2020 | 11:33 AM

Foto: Noroeste

Tener la obra guitarrística completa de Manuel M. Ponce reunida en un disco reviste de gran importancia para la historia de la música, coincidieron músicos y académicos. Durante la presentación del segundo volumen de The Legend by de Legends, de la disquera ADLiB Music, el académico Jorge Barrón, el guitarrista cubano Eduardo Martín, así como los guitarristas que participan en el disco Juan Carlos Laguna, Iliana Matos y Michael Chapdelaine, señalaron que será un referente a nivel mundial. En el volumen participan los mexicanos Juan Carlos Laguna y Rodolfo Pérez Berrelleza, este último además es director del sello y creador de este proyecto (quien no pudo participar en la presentación por estar indispuesto), así como la cubana Iliana Matos y Michael Chapdelaine. Chapdelaine abre el disco con la Sonata V Romántica; luego Cuatro piezas, con Laguna; Sonata IV Clásica, con Matos, y Variaciones sobre un tema de Jean Tisserrand (1948), a cargo de Berrelleza. La presentación se llevó a cabo a través de Zoom, donde Marco Vinicio Camacho, fundador de ADLiB Music, junto con Pérez Berrelleza, destacó que este proyecto tiene varios años y la idea en principio era sacarlo junto, pero les funcionó hacerlo en partes. "Personalmente es una satisfacción muy grande, en muchos sentidos, es un sello discográfico mexicano, sinaloense, es una iniciativa y empuje de Rodolfo, el de hacer la disquera y este proyecto. Hemos tenido oportunidad e grabar a muchas personas, pero este es un proyecto muy importante, será un documento, esperamos que quede para la historia", dijo. El guitarrista cubano Eduardo Martín comentó que este proyecto reviste de una importancia grande por el nivel tan alto de interpretación, sonido, realización. "La selección de intérpretes ha sido puntualmente feliz en relación con las obras que están interpretando". Un proyecto discográfico, añadió, debe esta sustentado por una calidad de sonido que se traduce en que lo que se escucha sea lo más natural y esto está logrado en las grabaciones. El académico Jorge Barrón, especialista en la obra de Ponce, estacó que éste es uno de los mejores compositores de México, especialmente por su obra para guitarra, y en ese contexto, este segundo volumen es de mucha importancia para el público. "Toda la obra de Ponce, que fue muy prolífico y ecléctico en sus composiciones, su obra es diversa y bella, muy poética. El hecho de tener una grabación integral de las obra de Ponce para guitarra, va a ser un referente mundial". La guitarrista Iliana Matos aseguró que interpretar la Sonata clásica para esta disco fue el reto más grande que ha tenido en su su vida. "El primero y cuarto movimiento tiene unas expresiones, obviamente escritas para las manos de Andrés Segovia, el cuarto tiene unas expresiones tremendas. No se trata de dedos largos, sino la distancia de los nudillos con los que uno puede avanzar", dijo. "Cuando empiezo a abordar esta obra, digo: yo me comprometí, como no voy a tocar. Una obra escrita en el más estricto sentido clásico". Aun así, este disco es un sueño hecho realidad. Juan Carlos Laguna se dijo feliz y entusiasmado por participar en este disco y agradeció la invitación. "Contento con los resultados que se han logrado con este disco, yo nunca había tocado las Cuatro piezas de Ponce, sí otras cosas". Luego detalló cada una de las obras que interpretó, como Mazurka, Vals, trópico y Rumba. Durante la presentación estuvieron además Michael Chapdelaine, participante en el proyecto, y el guitarrista Daniel Camero. THE LEGEND BY THE LEGENDS VOLUMEN 1 Stefano Grondona Hopkinson Smith VOLUMEN 2 Iliana Matos Michael Chapdelaine Juan Carlos Laguna Rodolfo Pérez Berrelleza

