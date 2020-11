Guía Ética presentada por AMLO, 'terapia' para corruptos y perdonar abusos

Se trata de una serie de orientaciones morales para fortalecer los valores nacionales, dice el Presidente

Noroeste / Redacción

26/11/2020 | 08:54 AM

'La Guía Ética para la Transformación de México', presentada este jueves por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, plantea, en uno de sus 20 puntos, dar terapia psicológica a corruptos, para que se rediman y se les pueda perdonar supuestos abusos.

"No se debe enfrentar el mal con el mal, en la antigüedad la redención se refería a un acto por medio del cual un esclavo tenía su libertad o bien el pago para recuperar un objeto empeñado. Actualmente significa la superación de errores, la toma de conciencia por actos indebidos y un arrepentimiento que implica el reconocimiento de culpabilidad y el propósito de no incurrir de nuevo en un delito o en una acción inmoral", dice el punto 10 de la Guía.

"Desde una perspectiva humanista, los criminales y corruptos pueden redimirse por medio de la reflexión, la educación y terapia psicológica, sin renunciar a la posibilidad de sanciones como la privación de la libertad", indica el documento, que, además, llama a perdonar y ofrecer perdón ante abusos y conductas indebidas, ya que ello aleja del rencor, de la sed de venganza y el odio, además de recuperar la dignidad y la paz interior.

"El punto noveno trata del perdón, el perdón libera a quien le otorga y quien lo recibe, pedir perdón y perdonar son de las cosas más difíciles de nuestra relación con los demás. Hay una resistencia natural a disculparse, porque quien lo hace siempre se rebaja, se humilla o se rinde y por ello no alcanza a vislumbrar la enorme potencia liberadora del perdón", señala la Guía.

"Pide perdón si actuaste mal y otorgarlo si fuiste víctima de maltrato, la agresión, el abuso, la violencia y así permitirás la liberación de la culpa de quien te ofendió. Perdónate a ti mismo, los errores propios suelen conducir a un padecimiento interior de difícil salida, comprende las motivaciones de tu conducta indebida, conviértelas en aprendizaje, enmienda del daño causado", abunda el documento.

LA PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

El Presidente López Obrador presentó la Guía Ética para la Transformación de México, que es, según se explicó, una serie de orientaciones morales para fortalecer los valores nacionales, la cual se distribuirá a 8 millones de personas.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional informó que esta Guía será similar a la Cartilla Moral de Alfonso Reyes Ochoa. Además, dijo, se trata de uno de los 100 compromisos que realizó al tomar posesión de la Presidencia de la República.

"Vamos a presentar la Guía Ética para la Transformación de México. Como ustedes saben, desde hace mucho tiempo nosotros hemos venido sosteniendo que la crisis de México no sólo es una crisis económica, sino por pérdida de valores culturales, morales, espirituales", indicó el político tabasqueño.

El documento -supuesto resultado de análisis, reflexiones y consultas de un comité- busca frenar lo que el titular del Poder Ejecutivo Federal denominó como un "proceso de degradación de la vida pública", a través del bienestar y la felicidad como fin último del Gobierno.

En conferencia en Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que en la redacción de la Guía Ética participaron Jesús Ramírez Cuevas, Verónica Velasco, Pedro Miguel Arce Montoya, José Agustín Ortiz Pinchetti, Enrique Galván Ochoa y Margarita Valdés González.

López Obrador recalcó que el objetivo principal será entregar los ejemplares de dicha Guía a los adultos mayores, para que de forma voluntaria y en sus tiempos libres, compartan el contenido del documento con sus familiares y conocidos.

Por su parte, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, relató que desde el año pasado se lanzó una convocatoria para realizar la Guía, por lo cual se recibieron 416 documentos con propuestas.

"Este documento es una referencia, no es una ley, es un documento para el debate, para la discusión, los valores que se exponen son voluntarios, debe ser fruto del acuerdo y no de la imposición [...] Es una síntesis de principios valores y preceptos que, sin ser exhaustiva, exhibe valores aceptados y positivos para construcción de una sociedad mejor y para incrementar el bienestar físico, económico y ambiental de los mexicanos", señaló el funcionario federal.

Ramírez Cuevas afirmó que este documento es el resultado de 2 años de trabajo, durante los cuales se realizaron más de 50 foros de reflexión, análisis y debate, en los cuales participaron universidades, asociaciones de la sociedad civil y 18 iglesias",

El vocero de la Presidencia de la República agregó, que también se tuvieron 39 entrevistas con especialistas. Asimismo, el documento está integrado por 20 principios y valores, los cuales fueron expuestos por los integrantes de la comisión creadora de la Guía Ética.

"No es algo que el gobierno quiera imponer a la sociedad, a las familias, a las empresas [...] nosotros lo que hicimos fue convocar a las mexicanas y mexicanos para expresaran su opinión, sus sentires [...] no es algo que el gobierno quiera imponer [...] no vamos a dictar normas al comportamiento sexual", aclaró Enrique Galván Ochoa, integrante del comité que elaboró la Guía.

José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), y quien colaboró en la redacción de este documento, leyó el punto 10 de la Guía Ética, titulado 'De la redención No se debe de enfrentar el mal con el mal'.

"No se debe enfrentar el mal con el mal. En la antigüedad la redención se refería a un acto por medio del cual un esclavo tenía su libertad o bien el pago para recuperar un objeto empeñado. Actualmente significa la superación de errores, la toma de conciencia por actos indebidos y un arrepentimiento que implica el reconocimiento de culpabilidad y el propósito de no incurrir de nuevo en un delito o en una acción inmoral", leyó el funcionario federal.

"Desde una perspectiva humanista, los criminales y corruptos pueden redimirse por medio de la reflexión, la educación y terapia psicológica, sin renunciar a la posibilidad de sanciones como la privación de la libertad", citó Ortiz Pinchetti de forma textual.

Ramirez Cuevas detalló en el punto 15, titulado 'De la autoridad y el poder', que la política es asunto de todos y que no importa si se ocupa o no un cargo público, ya que no se deben de desatender los asuntos políticos ni descuidar cosas que son del interés general.

"Individuos y sociedad apáticas son alimentos del autoritarismo y de la opresión. Mantener un actitud participativa, crítica y vigilante sobre los gobernantes es la esencia de la democracia y la mejor manera de preservar la liberta, el bienestar y la paz. No olvides nuca que el pueblo manda y que tiene el derecho de poner y quitar a su gobernantes", dijo el vocero de la Presidencia.

LOS 20 PRINCIPIOS Y VALORES DE LA GUÍA ÉTICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE MÉXICO

1. Del respeto a la diferencia. Evitemos imponer “nuestro mundo” al mundo de los demás.

2. De la vida. No hay nada más valioso que la vida, la libertad, la seguridad de las personas.

3. De la dignidad. No se debe humillar a nadie.

4. De la libertad. La paz y la libertad son inseparables. Nadie puede estar en paz sin libertad.

5. Del amor. El amor al prójimo es la esencia del humanismo.

6. Del sufrimiento de placer. No hay mayor alegría que la felicidad de los demás.

7. Del pasado y futuro. Quien no sabe de dónde viene difícilmente sabe a dónde va.

8. De la gratitud. El agradecimiento es la mayor virtud de una buena persona.

9. Del perdón. El perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe.

10. de la redención. No se debe enfrentar el mal con el mal.

11. De la igualdad. La buena ley debe moderar la opulencia y la indigencia; no puede haber trato igual entre desiguales.

12.De la verdad, la palabra y la confianza. No mentir, no robar, no traicionar.

13. De la fraternidad. Ser fraterno es hacer propios los problemas de los demás.

14. De las leyes y la justicia. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Todo por la razón y el derecho, nada, por la fuerza.

15. De la autoridad y el poder. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

16. Del trabajo. No hay mayor satisfacción que tener trabajo y disfrutarlo.

17. De la riqueza y la economía. No es más rico el que tiene más sino más generoso.

18. De los acuerdos. Los compromisos se cumplen.

19. De la familia. La familia es la principal institución de seguridad de México.

20, De los animales, las plantas y las cosas. Al cuidar el aire, el agua, la tierra, las plantas, los animales, las cosas, nos cuidamos todos.