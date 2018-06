Presenta comité directivo estatal del PRI en Sinaloa libro de Meade - Noroeste

Presenta comité directivo estatal del PRI en Sinaloa libro de Meade

La obra señala las propuestas de gobierno del candidato a la Presidencia y su visión sobre México

Valeria Ortega

El comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa y la Fundación Colosio presentaron el libro "El México que merecemos", escrito por el candidato a la Presidencia por la coalición Todos por México, José Antonio Meade.

El libro da a conocer a la sociedad la visión del candidato cobre el País, sus propuestas de gobierno con ideas que están sujetas al escrutinio público y con la idea central que es la propuesta de transformar a México.

Para compartir con los priistas la consistencia del libro, se reunieron Rosa Elena Millán, candidata al Senado de la República; Heriberto Galindo, ; Luis Medrano, experto en Economía; y Cristabel Zamora, coorganizadora del evento.

Meade plantea en su libro que se deben aprovechar las fortalezas que a lo largo del tiempo ha ido construyendo el país gracias a los gobiernos priistas, en un fragmento que dice lo siguiente:

"No podemos ni debemos comenzar de cero, quien así lo afirme es irresponsable. Debemos al contrario construir sobre las bases que tenemos, mejorar lo mejorable, transformar lo que no funciona".

Rosa Elena Millán participó como comentarista y compartió con los presentes su consideración sobre la obra de Meade.

"En las páginas del libro que hoy presentamos se revela un hombre bien informado con una capacidad y un talento excepcional, con una gran experiencia en el servicio público, conocedor de los problemas y de los retos que enfrenta el País, pero también algo que es importante subrayar de las grandes oportunidades que tenemos hacia el futuro", compartió la candidata.

Señaló que Meade ofrece la visión del México que todos los mexicanos esperan y quieren; que lo define como un país soberano, seguro, productivo, próspero, incluyente, justo, transparente y democrático.

"Nuestro candidato a la República ofrece un conjunto de propuestas muy puntuales para transformar estructuralmente la vida nacional en todos los ámbitos y eso es muy interesante resaltar, en la economía en la política social, la estrategia de seguridad, la educación, salud, desarrollo tecnológico, atención a mujeres, jóvenes y algo que es elemental en este momento que es la política exterior", dijo Millán.

Heriberto Galindo quien dijo conocer a Jose Antonio Meade desde que era un niño, lo calificó como un hombre muy serio, respetuoso, responsable, conocedor, honesto y honrado que siempre tuvo interés en la política.

Señaló a los demás candidatos a la Presidencia de poco preparados, siendo puntual sobre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés.

"Cuando hemos visto a José Antonio Meade competir en los debates hemos observado que el más preparado es él... y que los demás, el candidato de Morena recurre al expediente de la corrupción para responder a todas las preguntas que le hacen porque no sabe de economía, porque no sabe de comercio, diplomacia, finanzas, y porque de rigor no sabe de desarrollo social, el es un agitador social", señaló.

"En el caso de Ricardo Anaya, lo conozco y fuimos diputados federales juntos, es talentoso, es inteligente, es atrevido, es bélico, agresivo, pero no está preparado para conducir el destino de México. Es un hombre que tan solo ha tenido tres cargos públicos muy menores de relativa consideración para un joven, pero muy menores para de ahí saltar a la presidencia de la república", expresó Galindo.

El resto de la charla continuó señalando las razones por las cuales los demás candidatos no son opciones viables e informó que se Meade se encuentra arriba de Ricardo Anaya con respecto a la preferencia ciudadana.

Por otra parte, Luis Madraso habló sobre las propuestas y aportaciones del candidato en materia de Economía.

Dijo que Meade ofrece una capacidad de hacer un buen diagnóstico de economía y presentar una propuesta con base en ella, después construir un consenso y con ese consenso dar soluciones a la gente.

"Concuerda en la importancia de la labor preventiva, en dar oportunidades en particular a los jóvenes. Pero creo que José Antonio Meade tiene las mejores ideas para las jóvenes. Nos dice con mucha claridad que todos los jóvenes en México tienen que acabar la prepa.

"Lo que también promete es darle tres alternativas a los jóvenes; que puedan continuar la universidad, que tengan la oportunidad de un empleo formal o de iniciar un negocio", detalló.