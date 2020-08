Lanzamiento

Presenta Miley Cyrus el tema Midnight Sky

Se trata de un sencillo inspirado en la música disco y estética de los 80

Noroeste / Redacción

16/08/2020 | 11:14 AM

Este y “Slide Away” son los primeros adelantos de su nuevo disco, She Is Miley Cyrus, que se espera que salga en este 2020

Miley Cyrus lanzó hoy su nueva canción titulada “Midnight Sky”, que vino acompañado de su videoclip, dirigida por la propia cantante.Se trata de un sencillo inspirado en la música disco y estética de los 80, cuyo video la muestra en un espacio repleto de luces de neón y con una estética punk, publicó

Tras este lanzamiento, en las redes sociales se rumorea que la letra de “Midnight Sky” va dirigida a su ex marido, el actor Liam Hemsworth.

También se cree que menciona su mediático beso con Kaitlynn Carter, en la parte que dice: “Mira mis labios en su boca, ahora todo el mundo está hablando de esto”.

Este y “Slide Away” son los primeros adelantos de su nuevo disco, She Is Miley Cyrus, que se espera que salga en este 2020, luego de ‘She Is Coming’ del 2019.

La voz rasgada y cargada de tintes de rock en medio de un espacio repleto de luces de neón y coloridos decorados han provocaron que, en menos de tres horas, su nuevo tema supere el medio millón de reproducciones.

Todo un hito al que Miley está acostumbrada a superar cada vez que lanza una nueva canción. Porque da igual el tiempo que pase: los fans de la artista siempre están dispuestos a recibir con los brazos abiertos cualquier propuesta que provenga de ella.