FUTBOL

Presenta Pachuca a Martín Palermo como director técnico

El ex delantero argentino descarta a Christian Giménez como parte de su cuerpo técnico

Noroeste / Redacción

Durante la conferencia de prensa donde fue presentado como entrenador de Pachuca, Martín Palermo aseguró que Christian Giménez no formará parte de su cuerpo técnico.

“Lo de ‘Chaco’, es un ex compañero, sé que para Pachuca es un jugador muy importante, no lo hemos conversado, no es de mi interés, tengo mi cuerpo técnico, así que nada, enfocarnos en entrar a la Liguilla, pero hay que ir paso a paso”, señaló.

El máximo goleador en la historia de Boca Juniors, describió su estilo de juego como equilibrado, destacando que en los equipos en los que ha estado, le ha tocado formar delanteros, como los casos de Milton Caraglio y Julio Furch, a quienes dirigió en el Arsenal de Sarandí.

“En cuestión e mi idea futbolística priorizo estar bien defensivamente, pero buscando la agresividad, la recuperación en campo contrario buscando ofender. Siempre tuve la suerte que los delanteros hayan salido goleadores, pero sin desenfocarme en complementar el equipo a la defensiva”, apuntó.

También habló de los enfrentamientos que tuvo como jugador ante equipos mexicanos como América, Pachuca y Pumas, al que, vistiendo la camiseta de Boca, le ganó la Final de la Copa Sudamericana en 2005.

“Me ha tocado enfrentar a varios equipos en Copa Libertadores, a Pachuca, América, Pumas, pero todos los equipos son difíciles, no me genera nada en cuestión de lo que me tocó vivir como jugador en esa Final, y hoy es enfocarme en este momento, y saber que tenemos un rival que vendrá con las mismas intenciones y querrá ganar”, finalizó.