Presentan a Luis Enrique como seleccionador de España - Noroeste

Presentan a Luis Enrique como seleccionador de España

Nuestra idea es evolucionar, comenta el entrenador asturiano

Noroeste / Redacción

Luis Enrique Martínez (8 de mayo de 1970) fue presentado oficialmente como nuevo seleccionador de España por parte de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) con un contrato de dos años.

El técnico asturiano afronta de esta manera su quinta aventura en los banquillos: Barcelona B (2008-11), Roma (2011/12), Celta (2013/14) y Barcelona (2014/17).

En su etapa como futbolista vistió la camiseta de la selección española en 62 ocasiones (12 goles) y disputando la Copa Mundial de la FIFA de 1994, 1998 y 2002, así como la UEFA Euro 1996.

Tras la eliminación de España en los octavos de final del Mundial de Rusia, Luis Enrique toma el relevo de Fernando Hierro al frente del combinado nacional. Su primer reto será la novedosa UEFA Nations League, con España encuadrada en el Grupo 4 de la Liga A con Inglaterra y Croacia.

“La línea que separa el éxito del fracaso es muy fina, muy estrecha. Se ha hecho un gran trabajo en la selección en los últimos años y me han dejado a gente muy preparada. Nuestra idea es evolucionar, constantemente. Ahora tengo que recabar mucha información, tomar decisiones de forma individual y volver a ser competitivos dentro de dos años”, afirmó el asturiano.

“Como entrenador siempre manifesté mi interés por dirigir a la selección. Nunca lo oculté. No he hablado con ningún jugador, he estado conociendo a fondo la federación. Tenemos una federación de un altísimo nivel y vienen jugadores con un futuro esperanzador. Creo que podemos hacer buen fútbol, ser agresivos, protagonistas con el balón y hacer daño al rival. Pero hay que saber gestionar todo y ese será mi trabajo”, comentó Luis Enrique.

“Hay que mejorar cosas, defender mejor, crear más ocasiones de gol. La selección se debería parecer en la medida de lo posible a un equipo. Sé que es difícil, lo vamos a intentar”.

LOS TÍTULOS DE LUIS ENRIQUE COMO ENTRENADOR

Liga: 2014/15, 2015/16

Copa del Rey: 2014/15, 2015/16, 2016/17

Supercopa de España: 2016

UEFA Champions League: 2014/15

Supercopa de la UEFA: 2015

Copa Mundial de Clubes de la FIFA: 2015

(Con información de UEFA)