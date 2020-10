Presentan a regidores propuesta para resolver problemas del basurón municipal de Mazatlán

Una de las principales propuestas es la sustitución del relleno sanitario por una planta que convierta la basura en energía eléctrica

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Ante regidores y la Síndica Procuradora Elsa Bojórquez Mascareño, fue presentado el proyecto con las propuestas en busca de resolver el problema del basurón municipal de Mazatlán, que está por concluir su vida útil y contamina, para sustituirlo por una planta que convierta la basura en energía eléctrica.

Dicha planta tendría un costo de 350 millones de dólares o entre 6 y 7 mil millones de pesos que los invertiría la empresa que resulte favorecida en concesión si el Cabildo aprueba en su momento alguna de las propuestas, dijeron en conferencia de prensa la directora Municipal de Ecología y Medio Ambiente, Lourdes Sanjuan Gallardo; así como el director y subdirector de Servicios Públicos Municipales, Luis Antonio González Olague y Aldo Noé Higuera Juárez.

Hasta el momento se han presentado propuestas de tres empresas extranjeras, y nada más una de ellas propone que al término de una concesión por 30 años done la planta en buenas condiciones y con tecnología avanzada en esos momentos al Municipio, precisó Sanjuan Gallardo.

“Es uno de los proyectos más ambiciosos, más importante que creo se han puesto en manos de la Dirección de Servicios Públicos y la Dirección de Ecología, durante un año hemos estado trabajando muchísimo en investigación, en análisis comparativos de tecnologías, de costos, de propuestas y bueno sabemos que no es fácil”, continuó Sanjuan Gallardo.

Precisó que el pasado lunes finalmente presentaron ante regidores, la Síndica Procuradora y el cuerpo de abogados de la Secretaría del Ayuntamiento las propuestas de las tres empresas que contemplan la instalación de una planta para transformar la basura en energía eléctrica, además de una cuarta propuesta que si no se aceptan las tres primeras sería otro relleno sanitario.

“Si se analiza por parte de los regidores y hay un visto bueno, hay avance pues adelante y si no, no pasa nada, es una etapa más, es un periodo de análisis que creo valió la pena, pero nosotros estamos apostándole a que esto salga adelante, primero con el apoyo de las autoridades de nuestros regidores y de la ciudadanía”, recalcó la directora de Ecología y Medio Ambiente.

Por su parte el director de Servicios Públicos Municipales expresó que el basurón municipal de Mazatlán es un problema que afecta a todos los que viven en esta ciudad y más allá, porque la contaminación no se queda estática, ésta se mantiene tanto en tierra, agua y aire.

“Y nuestro basurón pues es un basurón a cielo abierto, yo creo que más de alguno lo conoce y sabe que no podemos seguir siendo omisos ante la problemática que representa”, subrayó González Olague.

“Afortunadamente nos dimos a la tarea, se cuenta con un buen equipo técnico, capaz en la Dirección de Servicios Públicos, ...este proyecto realmente es muy necesario para Mazatlán, ¿por qué?, porque si vamos a tener un destino turístico de primer nivel también tenemos que tener un uso responsable de los residuos sólidos urbanos, que sea realmente a la altura de la ciudad y a la altura de nuestro país, que no se siga contaminando”.

Reiteró que se analizaron diferentes puntos de vista, diferentes técnicas y propuestas que fueron puestas a disposición de los regidores y la última presentación fue el pasado lunes, se les hizo una recomendación técnica y ellos tomarán en su momento la decisión de aceptarla o no.

“Esto no puede esperar más, el basurón es un basurón que ya está por terminar su vida útil, actualmente estamos gastando en ese basurón más de un millón (de pesos) mensuales en el confinamiento y en todo lo que se hace para nosotros sepultar la basura, entonces representa gastos”, dijo el director de Servicios Públicos.

“Y la NOM (Norma Oficial Mexicana), que es la 183, rige el funcionamiento del basurón, nos lleva a que las condiciones actuales ya tiene que irse a la clausura, pero no podemos abandonarlo porque aparte sigue representando un foco de infección, entonces este basurón aunque ya no lo usemos por 30 años tenemos que darle seguimiento y eso es un gasto para la ciudad, es muy necesario que se haga también esa parte, es fundamental”.

Recalcó que hacer un nuevo Basurón con las técnicas que marca la NOM 183 representaría un gasto por tonelada bastante elevado y aparte tarde o temprano ese nuevo basurón también se tendrá que clausurar, por eso la Dirección de Servicios Públicos no le apuesta más a los basurones y busca alternativas que sean más sustentables, tecnologías actualizadas, que ya las hay, se estudiaron, analizaron y actualmente las propuestas están en manos de los regidores para que tomen la decisión.

Entre otros puntos, precisó que actualmente la basura es propiedad del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán y si se construyera una planta para trasformar la basura en energía eléctrica, la empresa que resulte favorecida tendría que llegar a un acuerdo con dicha agrupación de trabajadores y si no es así y el Sindicato dice que no se hará la planta no se hace.

También se dijo que la planta para transformar basura en energía eléctrica podría construirse en uno o dos años mientras el actual basurón llega definitivamente a su vida útil.