Presentan al equipo Fortaleza 31 de Mazatlán - Noroeste

Presentan al equipo Fortaleza 31 de Mazatlán

Competirá en el Circuito de Baloncesto del Pacífico

Alexis García

MAZATLÁN._ Con un minuto de silencio en memoria del profesor Omar Torres, quien falleciera el pasado martes, se presentó el nuevo proyecto Fortaleza 31 de Mazatlán, equipo de baloncesto que participará en el Cibapac (Circuito de Baloncesto del Pacífico), liga de desarrollo juvenil que ayudará al talento mazatleco.

De la mano de su presidente Rafael Becerra, Sergio Hernández, como gerente general y Ron Selleaze como coach, el equipo de Fortaleza 31 realizará Try Out’s este lunes 18, miércoles 20 y viernes 22 de junio en busca de conformar su roster, el cual deberá contar con jugadores Sub 17, Sub 21 y dos extranjeros.

