Presentan Bule Bule, El Show - Noroeste

Teatro Musical

Presentan Bule Bule, El Show

Los Pillos del Rock y Las Bombonettes brindan una velada de recuerdos con los éxitos de los 60

Franco Parra

CULIACÁN._ Una velada llena de recuerdos musicales se vivió durante la presentación de Bule Bule, El Show en el que Los Pillos del Rock y Las Bomobonettes deleitaron al público con sus voces en el MIA.

Las Bombonettes deleitaron al público con sus voces.

Los Pillos del Rock divirtieron al público con sus ocurrencias.

La puesta en escena es un espectáculo musical de rocola, que el dramaturgo Joserra Zúñiga creó a partir de la estética de toda una década, usando canciones en inglés y español que en los sesentas fueron exitosas.

Yukié Duarte y Laura Bajonero.

Paúl Pamila y Adriana Yee.

Monserrat Robles, Josefina Rubio y Humberto Robles.

Con una capacidad vocal, presencia escénica, encanto y habilidad dancística, los artistas brindaron una noche mágica con los temas, “Twist and shout”, “Popotitos”, “I say a little prayer”, “Eddie, Eddie”, “Can't take my eyes off of you”, entres otros.

Gustavo y Joseline Castelo y Esteban López.

Sandra Cuevas y Jenny Torres.

Óscar Valenzuela y María Guadalupe Martínez.

André Bátiz y Goyita Rangel.

Cynthia Rogers, Maritza Páez y José Miguel Ayala.

Ofelia Uriarte y Rosa Carrillo.