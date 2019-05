Presentan en MazatlÃ¡n cartelera con prospectos sinaloenses

BOXEO

Presentan en Mazatlán cartelera con prospectos sinaloenses

Zápari Boxing Promotions presentará su función el próximo 1 de junio en la cancha Germán Evers

Rafael Moreno

Los prospectos locales Jesús "Veneno" Aréchiga y Rubén "Bebé" Vega estelarizarán la velada boxística del próximo 1 de junio en la cancha Germán Evers.

Un total de 10 peleas se disputarán la noche de ese sábado, a partir de las 19:00 horas.

El anuncio de la función estuvo a cargo de Jesús Zápari, presidente de Zápari Boxing Promotions, al lado de varios de los protagonistas de esa noche.

"Veneno" Aréchiga subirá en la estelar en peso supergallo a 6 rounds para enfrentar al tapatío Javier "Chino" Rodríguez. El mazatleco promete regresar a los triunfos por la vía del nocaut, pero enfrente tendrá a un peligroso rival.

"Estoy bien preparado para este compromiso que está en puerta, quiero entregar una combate que guste a la afición que asista ese día, ya que son ellos a los que nos debemos. Prometo dar mi mayor esfuerzo para una vez más que vean al "Veneno" de las primeras peleas que ganaba por nocauts", dijo Aréchiga.

El "Bebé" Vega respaldará el platillo principal, cuando en peso pluma a 8 rounds se mida al también nacido en Guadalajara, Cristian Medina (9-2-0). Medina fue ex campeón nacional amateur.

"He escuchado buenas cosas de mi contrincante, en lo personal me sigo preparando con todo para la pelea, no importa el rival que venga, voy a estar listo y espero poder brindar un bonito espectáculo a los aficinados", expresó Vega.

Jesús "Ruso" Montiel quiere demostrar que su triunfo pasado en Mazatlán no fue obra de la casualidad, al enfrentar al invicto de Los Mochis, Said Sepúlveda (4-0-1), en peso pluma a 6 rounds.

En peso superpluma a 4 rounds, Ariel Salazar estará haciendo su debut ante Antonio "Chiquis" Camacho, de Tepic.

RESTO DE LA CARTELERA

Semicompleto (4 rounds)

Pedro Acosta vs. Fidel Toscano

Ligero (4 rounds)

Valentín Hernández Jr. vs. Jonathan González

Mosca (4 rounds)

Raúl "Tocherito" Rubio vs. Javier "Tati" Cruz

Superpluma (60 kilos, 4 rounds)

Jesús Flores vs. Roger Herrera

Pluma (58 kilos, 8 rounds)

César Juárez vs. Santiago Alarcón

Supergallo (4 rounds)

Alejandra "Rockera" Guzmán vs. Beatriz Aranguré