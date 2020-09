Presentan iniciativas para prohibir educación sexual en escuelas de Sinaloa

Dos iniciativas presentadas por Vía Familia, A.C. llegaron al Congreso del Estado esta semana, integrantes de colectivos no las consideran apropiadas para el desarrollo de los menores

América Armenta

19/09/2020 | 11:45 AM

Que la educación sexual dependa de padres y madres de familia de acuerdo a su ética y religión y no con lo que las autoridades de salud y educación exponen, es lo que la Asociación Civil Vía Familia presentó en dos iniciativas en el Congreso de Sinaloa, ambas encaminadas a prohibir la educación sexual en los centros escolares.

Los ciudadanos se hicieron acompañar del diputado Fernando Mascareño Duarte y de Elva Margarita Inzunza Valenzuela, el primero fue parte del grupo parlamentario de Morena y la segunda pertenece a la bancada del PRI, quienes respaldan estas iniciativas.

Ana Laura Hernández, de Vía Familia AC, manifestó que no están buscando un hilo negro, sino que está en tratados internacionales y en la Constitución mexicana, lo que buscan esté en las leyes estatales, que es que los padres eduquen a los menores.

“A raíz de la pandemia el llamado de muchos padres fue en el área de contenidos de la educación sexual, si ustedes revisan el libro de sexto de primaria les están diciendo que pueden tener relaciones orales, anales o vaginales, cuando un niño es su primer enfrentamiento a esa realidad empezarles a hablar de una variedad de temas es inapropiado, no tiene sustento científico y es atemporal porque no es adecuado para la edad”, declaró Hernández.

La interesada en que no haya educación sexual escolar dijo que se desvincula la sexualidad de la afectividad y la ética, y reprobó que la Organización Mundial de la Salud promueva la educación sexual para menores. Consideró que esto solo promueve el gozo sexual.

“Nosotros en este sentido apelamos por una educación sexual científica basada en antropología, en ética, por supuesto en la fisiología, pero también en las ciencias de comunicación y sociología”, agregó.

Uno de los párrafos que desean anexar al Artículo 157 de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa fue expuesto por Adriana López Camelo, integrante de la asociación promovente.

“Aprobar expresamente y por escrito su consentimiento para la participación de sus hijos o pupilos menores de edad en materias, cursos, talleres, clases y cualquier otra actividad impartida, ya sea por personal docente del centro escolar o por organizaciones ajenas a este y que contravengan sus condiciones morales, éticas o religiosas, sin que esto impacte en su evaluación o calificación como estudiantes”, citó el documento.

Rezago en educación

La psicóloga Angelina Arellano consideró que el grupo promovente de las dos iniciativas de reformas presentadas son grupos conservadores que se tienen que adaptar a la actualidad, por ser la educación sexual algo necesario, agregando la diversidad, inclusión de minorías, por la orientación sexual, y además forma parte de los protocolos de atención a la violencia de género.

“El sistema educativo en general ya se está quedando rezagado al no incorporar la educación sexual, porque en la educación sexual también entran muchos conceptos y cuando llegas a la universidad y empiezan a hablar sobre todos los enfoques, perspectivas y derechos humanos hay un choque porque empiezan a deconstruirse todas las cosas desde que se fue educado desde preescolar”, abundó.

También consideró que hay escuelas que trabajan con un enfoque religioso y que se abona a la desinformación sexual y hay choques cuando se entra a otros niveles.

“Si empezamos desde las primeras infancias, en la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, escalando a todos los niveles, vamos a lograr muchos cambios en la desprogramación de las construcciones sociales que tenemos, que es lo que nos lleva muchas veces a la violencia y a la discriminación”, enfatizó.

Al trabajar con niños y niñas, detalló, se trabaja para que tengan conciencia de las cosas por su nombre; por ejemplo, las partes de su cuerpo, para que lo conozcan con naturalidad, que les permita crecer sanamente con su cuerpo como territorio que se cuida y se respeta, lo que es de ayuda para que detecten abuso sexual.

Embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y verdadera educación, no por lo que puedan encontrar al navegar en internet, son aportaciones también que Arellano enlistó de la educación sexual.

Tabú

El activista Tiago Ventura, del Comité de la Diversidad Sexual de Sinaloa, invitó a Vía Familia, A.C. para que se informe sobre las leyes que violan al no permitir educación sexual para los menores, además de que este grupo rechazó que se informe sobre las orientaciones sexuales, las cuales expusieron como información no científica que no debería de estar en los libros escolares.

“El derecho a la educación sexual integral está por encima de la expresión que ellos puedan tener, hay muchos padres ahora que tampoco han tenido la educación sexual integral, ¿cómo podemos dejarles a ellos y a sus prejuicios y sus dogmas educar en temas de sexualidad? si sabemos que la sexualidad en este país fue tratado como tabú por muchos años”, comentó.

Ventura reprobó que Vía Familia desee también eliminar el tema de la diversidad, orientaciones sexuales e identidades de género, lo cual abonaría a la discriminación hacia las personas y sus preferencias sexuales, lo que quieren evitar.

“Que dejen de usar esos términos pro vida y pro familia, todos somos pro vida y todos estamos a favor de la familia y por eso nuestras iniciativas van en el sentido que nuestras familias también sean protegidas y ya no queremos que se polarice este asunto, que no seamos contrarios e intercambiar información respecto a esto y abonar por que los niños, niñas y adolescentes estén mejor protegidos”, resaltó.