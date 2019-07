Presentan las primeras imÃ¡genes de la serie de DrÃ¡cula; se estrenarÃ¡ en 2020

Presentan las primeras imágenes de la serie de Drácula; se estrenará en 2020

05/07/2019

MÉXICO (SinEmbargo)._ Drácula tendrá su propia serie de televisión gracias a la colaboración de BBC y Netflix y de la mano de Steven Moffat y Mark Gatiss, creadores de Sherlock. Ahora las compañías han lanzado las primeras imágenes de la ficción, protagonizada por Claes Bang.

Netflix ha publicado dos fotos de Bang interpretando al mítico personaje. En la primera, el vampiro acaricia sus labios con sus uñas como garras, luciendo ojos dilatados y bordeados de rojo. En la otra foto, parece mucho más humano, aunque luce las mismas uñas.

Entre los últimos trabajos de Bang destacan The Square, filme dirigido por Ruben Ostland y ganador de la Palma de Oro de Cannes en 2017; y Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte, adaptación cinematográfica de la cuarta entrega de la exitosa saga literaria de Stieg Larsson.

El actor escandinavo encabeza un reparto que también cuenta con Lyndsey Marshal (La Liga de Caballeros), Chanel Cresswell (This Is England), Matthew Beard (Una educación), Lydia West (Years & Years), Paul Brennen (Happy Valley), Sarah Niles (Catastrophe), Sofía Oxenham (Poldark) John McCrea (God’s own country), Phil Dunster (Humans) y Millicent Wong.

Drácula se emitirá en la BBC en el Reino Unido y en Netflix en todo el mundo. Aún no se ha revelado la fecha de lanzamiento, pero es probable que los episodios lleguen a finales de 2019 o principios de 2020.