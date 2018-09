Presentan libro Cuentos desde la orilla

Autores mazatlecos dan a conocer su antología de cuentos, en la que se olvidan del mar

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Los autores de la antología Cuentos desde la orilla viven en Mazatlán. Entre agosto del 2015 y marzo del 2016 tomaron un taller de actualización profesional en narrativa coordinado por Mariel Iribe y el resultado del taller se presentó al público la noche del viernes pasado en la Galería del Teatro Ángela Peralta.

La coordinadora del taller y del libro, Mariel Iribe, señaló en el prólogo del texto que se extraña que los escritores porteños que participan no tengan al mar como un personaje o tema de sus escritos, pues ellos ven el océano desde la orilla.

El texto fue presentado por algunos de los creadores que participan en él: Julio Zataráin, Saúl Valdez, Rosamarta Fernández, Irasema Orona, María Muñiz, Julia Rocha y Consuelo Campos; la moderadora fue Melly Peraza.

En total, la antología contiene ocho historias del mismo número de escritores.

Cada uno de los autores habló de su obra. Julio Zataraín, escritor que obtuvo la beca de jóvenes creadores del Fonca 2017 para escribir una novela, publicó El diablo en bicicleta y se inspiró en la vida de un personaje que conoció cuando era niño.

Saúl Valdez no habló de su obra, pues hizo hincapié en un discurso que ha abordado en otras ocasiones sobre la importancia que tiene que los que asisten a los talleres literarios, verdaderamente se comprometan con la lectura y que no se presenten si no llevan una propuesta literaria bajo el brazo.

Julia Rocha mencionó que en el taller leyeron Canción de tumba de Julián Herbert, y que esa novela fue el detonante para que escribiera el cuento Golondrina, que trata sobre la vida de una mujer que no puede hacer nido.

Consuelo Campos publicó el cuento La tesis, un cuento de terror, del que comentó que lo complejo que es abordar una historia de este género.

Por su parte, María Muñiz reflexionó sobre su propuesta Se gana y se pierde, en el que apuesta por una especie de monólogo interior. En la presentación no estuvo presente Miguel Ángel Ramírez autor del cuento Nocturno sin Rosario.

La antología de cuentos de autores mazatlecos Cuentos desde la orilla, está a la venta en la Librería Casa del Caracol.