Presentan Los de la Corona el tema 'A un metro de distancia'

La agrupación sinaloense desea con su música cambiar la mentalidad de la gente respecto a los grupo norteños

Leopoldo Medina

Recién llegados de Los Ángeles, California, donde han tenido éxito con su propuesta musical, la agrupación norteña Los de la Corona están promocionando su nuevo material discográfico, del que se desprende el sencillo Un metro de distancia.

“Nos fue muy bien en Los Ángeles, estuvimos haciendo gira de presentaciones y la verdad con mucho éxito, cantando en varios clubes, en lugares como Nevada, Modesto, entre otros”, señaló José Luis Bastidas, requinto y primera voz.

Compartió que también tuvieron la oportunidad de realizar una presentación especial para la cadena Telemundo, en un evento llamado Rumbeando con Causa, el cual recopilaba juguetes para dar a niños de escasos recursos.

“En este evento fuimos el único grupo invitado dentro del género de Regional Mexicano para participar en este evento con causa, en donde interpretamos el tema principal de nuestro nuevo disco, Un metro de distancia”, indicó el vocalista.

La agrupación oriunda de Culiacán, la integran además de José Luis, José Pablo Montoya Moreno (armonía y voz) y Erik Paúl Martínez Félix (bajo eléctrico y segunda voz y animación).

Deseo trascender

Fue hace seis meses que Los de la Corona nacieron como agrupación, en este tiempo han logrado conquistar al público con su propuesta musical, la cual ha tenido buenos adeptos por la originalidad de su música.

Su disco En vivo desde Culiacán, está conformado por 14 temas, del que se destaca A un metro de distancia, así como No es un corrido de narcos, y Gente buena, gente mala, los cuales ya se pueden escuchar en plataformas como YouTube.

“La respuesta sobre el disco ha sido muy buena, hay personas que nos han dicho que se sienten identificados con los temas, y eso nos dice que vamos por buen camino, porque nuestro trabajo gusta y eso nos motiva mucho”, resaltó Bastidas.

El vocalista platicó además, que en estos primeros seis meses, algo que han buscado hacer para que marque la diferencia con las demás agrupaciones, tiene que ver con brindar un proyecto musical fuera de los estereotipos que tiene el público, que piensa que solo se le canta al narco.

“Sí interpretamos corridos, pero estos no son dirigidos a personajes, sino que abordamos más emociones, lugares, cosas con las que la gente se puede identificar, cantando al desamor, a la falsa amistad, a la envidia, al heroísmo de personas que aman a su familia, que son trabajadores, entre otros, con nuestra música queremos cambiar esa mentalidad de la gente, respecto a los grupos norteños”, señaló.

Nuevos proyectos

José Pablo Montoya agregó que parte de sus nuevos proyectos está el lanzamiento de tres nuevos videos, los cuales se grabaron en vivo, dos de los temas son inéditos y que esperan presentarlos para mayo en las distintas plataformas.

Bastidas destacó que abrirse camino en este ámbito no ha sido nada fácil, sin embargo, la agrupación no se desanima, pese a que han vivido situaciones de carencias, momentos en sus inicios en los que nadie los recibía para escucharlos, pero eso no los detuvo, y poco a poco, Los de la Corona, han sabido ganarse su lugar en el género, siendo hoy más conocidos.

“Creo que en solo seis meses hemos logrado lo que tal vez para muchas agrupaciones que van empezando les ha costado más tiempo, o no lo han hecho aún, como viajar a Estados Unidos para darnos a conocer, participar dentro de cadenas televisivas, hacernos de público nuevo, no ha sido fácil, pero la satisfacción que tenemos es que en Estados Unidos nos catalogaron como uno de los mejores grupos campiranos en Los Ángeles”, resaltó Bastidas.

La agrupación continuará con su gira de promoción por Sinaloa, además de que ya tienen algunas presentaciones en otras ciudades como Guadalajara, para seguir a Colima, Guanajuato, Monterrey, Puebla y Ciudad de México.

