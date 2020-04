Presentan los municipios y estados que cumplen con el Quédate en Casa

En su mensaje, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que no se relajen las medidas

Carlos Álvarez

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este miércoles 22 de abril, un estudio de movilidad de municipios y estados que estaban cumpliendo con el #QuédateEnCasa, por lo que el mandatario nacional exhortó a la población a no relajar las medidas de distanciamiento ante la crisis del Covid-19.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, el titular del Poder Ejecutivo Federal aseveró que es preocupante la forma en que algunas zonas del país, no siguen con las medidas dictadas por la Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno Federal.

"Aprovecho para llamar a que no se relajen las medidas, hay que quedarnos en la casa, porque si no se ha desbordado el problema de la epidemia ha sido pro la participación de todos, del apoyo de la gente, tememos estudios sobre movilidad", aseguró el político tabasqueño.

"Es preocupante en algunos casos en donde se van a mostrar los datos científicos de cómo hay municipios en donde la movilidad desgraciadamente es la misma de antes, y en algunos casos hasta a aumentado, pero no es general, en la mayoría de los casos la gente sigue cumpliendo", indicó el presidente.

Al presentarse las gráficas, tanto Macuspana, en Tabasco, de donde es originario el presidente, como Palenque, en Chiapas -donde tiene una quinta de descanso- aparecen entre los reprobados. "Eso si calienta", dijo López Obrador entre carcajadas, para luego hacer un llamado a sus paisanos a cumplir con las medidas de sana distancia.

El mandatario nacional informó que el lunes se darán más detalles sobre las regiones que no han acatado las medidas, aunque aclaró que "no es nada personal, mira como me pusieron a mí ahí, ahora sí que es el doble porque es Macuspana y es Palenque", lamentó.

Al dar lectura al informe realizado por Funsalud y basado en distintas fuentes, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, detalló que entre los municipios con mayor cumplimiento correspondiente de las medidas, son las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo, estos tres en la Ciudad de México.

Además de Mexicali, Baja California, con 58 por ciento; y, San Nicolás de los Garza, en Nuevo León. Por el contrario, los que menos cumplen son Río Bravo (Tamaulipas), Pénjamo (Guanajuato), Palenque (Chiapas), San Felipe del Progreso (Estado de México) y Macuspana (Tabasco).

Por otra parte, las entidades federativas con mayor cumplimiento de las medidas son: Quintana Roo (77 por ciento), Baja California (77 por ciento), Baja California Sur (75 por ciento), Ciudad de México (75 por ciento) y Sonora (74 por ciento), mientras que con las de menor cumplimiento son Hidalgo (67 por ciento), Colima (por ciento), Durango (69 por ciento), Oaxaca (69 por ciento) y Querétaro (69 por ciento).