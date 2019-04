Presentan portal para saber cuÃ¡nto ganan funcionarios federales

Presentan portal para saber cuánto ganan funcionarios federales

Cada 15 días se actualizará dicha herramienta que se diseñó para que la población pueda acceder al sistema que revela cuánto ganan todos y cada uno de los servidores públicos

Noroeste / Redacción

15/04/2019 | 09:50 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes que a partir de hoy se va a transparentar la nómina del Gobierno de México y cada 15 días se actualizará dicha herramienta que se diseñó para que la población pueda acceder al sistema que revela cuánto ganan todos y cada uno de los servidores públicos.

López Obrador destacó que con este portal se cumple el compromiso de transparentar todos los datos del Gobierno. “Me consta que no se podía saber, no se tenía una nómina del Gobierno y no se podía saber a ciencia cierta cuánto ganaban los servidores públicos”, dijo el mandatario nacional.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la titular de la Secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, presentó el portal Nómina Transparencia (https://nominatransparente.rhnet.gob.mx) que concentra la información de más 1.4 millones de servidores públicos del país.

"Hoy anunciamos el portal público transparente con 1.4 millones de personas, 2 millones de maestros y 17 mil servidores de la nación que van a estar ayudando en la labor de los programas sociales y todos los proyectos prioritarios de desarrollo", dijo Sandoval Ballesteros.

"Ahora vamos a ver quién es quien en la nómina. Estamos muy contentos porque vamos a anunciar un nuevo acto de transparencia del Gobierno Federal y este un acto histórico. Este anuncio tiene que ver con nuestra voluntad de transparentar absolutamente todo en la vida pública de nuestro país", abundó la funcionaria.

"Estamos trabajando en esa lógica de la transparencia y hoy anunciamos el Portal Nómina Transparente del Gobierno Federal, en donde se transparenta más de 1.4 millones de personas servidoras públicas pertenecientes a 290 instituciones de la Administración Pública Federal", indicó la secretaria.

"Esto es además de casi 2 millones de maestros en más de 200 mil escuelas de las 32 entidades federativas que están dependiendo del presupuesto federal", dijo la titular de la Secretaría de la Función Pública.

Sandoval Ballesteros señaló que hoy, que es quincena, los datos son consultables, actualizados, y que el portal contendrá más información que el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Para acceder a la información, solo se necesitará ingresar en el portal el nombre propio y el apellido de la persona o se puede llegar por institución, abundó la funcionaria federal.

"Las nóminas de todas las instituciones están reportadas ahí. Este portal tiene una ventaja, respecto a los portales tradicionales que están también disponibles de los institutos de transparencia estatales o nacional, porque es una información en tiempo real e incluye 10 u 11 veces más la información que está contenida en el portal nacional del INAI", dijo.

Además, la titular de la SFP recordó un par de compromisos cumplidos en materia de transparencia, como fue la modificación del sistema Declaranet, a fin de eliminar las exclusiones de publicidad en la información de los datos patrimoniales, y que en la actualidad solo hay publicidad total o reserva total de las declaraciones patrimoniales.

Otro de los compromisos cumplidos por el Gobierno federal, fue el de hacer públicas el 100 por ciento las declaraciones patrimoniales de secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, el gabinete ampliado y los 32 delegados estatales.