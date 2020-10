Presentan ‘Sí por México’, organización apartidista, que no es oposición a AMLO

Activistas, periodistas, artistas, estudiantes y ex militantes de partidos políticos presentaron este martes 20 de octubre a Sí por México, la cual aseguraron está integrada por ‘casi’ 400 organizaciones

Noroeste / Redacción

Aunque afirmaron no ser opositores al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de los miembros de la nueva organización Sí por México criticaron y rechazaron el desempeño de la actual Administración Federal, a la que calificaron como una “autocracia”.

Activistas, periodistas, artistas, estudiantes y ex militantes de partidos políticos presentaron este martes 20 de octubre a Sí por México, la cual aseguraron está integrada por “casi” 400 organizaciones, además de que será apartidista, pero no apolítica, sin ninguna filiación, ni sesgo ideológico.

Los miembros de Sí por México aseveraron que esperan que los diversos grupos parlamentarios de ambas cámaras del Congreso de la Unión, impulsen una agenda común y ciudadana, además de que no descartaron apoyar a candidatos que se comprometan con la naciente organización.

Para ello convocaron a una asamblea que se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre, en la que esperan que todos los partidos políticos con registro firmen el compromiso de impulsar una “agenda ciudadana”, con el objetivo de que en las elecciones federales del 2021, se elijan a nuevos legisladores que integren un Congreso Federal plural.

En la presentación se dieron cita la periodista María Beatriz Pagés Llergo Rebollar, ex militante y diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta 2019 y directora de la revista Siempre!. Mientras que de manera virtual se pronunciaron otros actores políticos.

Entre ellos, Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, candidato del Partido Nueva Alianza (PANAL) a la Presidencia de la República en las elecciones federales del 2012.​ Además de Ricardo Andrés Pascoe Pierce, ex militante y diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y ex embajador de México en Cuba del 2000 a 2002, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada.

Otros que se adhirieron a Sí por México fueron, Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), además de líderes de organizaciones no gubernamentales y activistas que han sido opositores a López Obrador, como No más derroches, o la actriz Claudia Julieta Ramírez Valdez.

El pasado 9 de octubre, la organización Sí por México anunció el inicio de una campaña nacional que buscaba, según ellos, poner al centro de la discusión pública las grandes causas ciudadanas, así como obligar a los políticos que trabajen para ellas.

A través de un comunicado, la organización afirmó que sus ejes son buscar una democracia plena economía incluyente, que disminuya la pobreza y la desigualdad, así como la paz y seguridad, salud, educación, derechos sociales, sustentabilidad y al medio ambiente; además de la búsqueda de la libertad, igualdad sustantiva de las mujeres, combate a la corrupción y acceso a la justicia.

“Este no es el movimiento de una sola persona, ni de dos, ni de tres, hoy somos al menos 100 organizaciones las que estamos respaldando el SÍ. Las personas mencionadas por usted, participan como cualquier otra organización; ni son los jefes ni son los únicos, hay decenas de organizaciones y miles de personas detrás y al frente del Sí”, informó la organización.

“El próximo 20 de octubre haremos un lanzamiento público, frontal y transparente para que la gente nos conozca y decida si se quiere sumar o no”, agregó Sí por México, que propone una agenda nacional para demostrar a los partidos políticos y al gobierno que la ciudadanía es la diferencia entre ganar o perder elecciones, además de hacerles ver que su trabajo es hacerlo por la población.

Además, la organización aseguró que entre sus objetivos está terminar con la polarización, los debates que consideran estériles y las peleas entre políticos. También anunciaron que retarán a los políticos para que adopten una propuesta ciudadana y se ganen su voto a través de compromisos reales.

“Vamos a exigirles que se comprometan con nuestra agenda de cara a las próximas elecciones y una vez que ganen quienes tengan que ganar, vamos a ser vigilantes de que si cumplan con sus acuerdos. No vamos a esperar pasivos a que vengan a pedir nuestro voto, vamos a ser activos para que vengan a rendir cuentas y se ganen nuestro respaldo con un SÍ”, destacó la organización en el comunicado.

Entre las organizaciones participantes se encuentran las relacionadas a derechos humanos, al campo, a temas políticos, rescate y emergencias, actividades sociales, grupos provida y feministas, entre ellas Chalecos México, Fundación Carlos Abascal, Futuro 21, Magna coalición de líderes provida y la Red de líderes católicos.

Asimismo, entre los promotores de la iniciativa destacan el actual presidente de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos Walther, quien además descartó ser candidato la gubernatura de Baja California para el proceso electoral del 2021.

Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño indicó que a diferencia del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), que encabeza Gilberto de Jesús Lozano González, que confronta y que mantiene un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, el movimiento de Sí por México se autodefine como una oposición moderna y propositiva.

El Presidente aclaró que el movimiento supuestamente encabezado por González Guajardo y De Hoyos Walther, no es el denominado “BOA” [Bloque Opositor Amplio] -presuntamente integrado por políticos, periodistas, intelectuales, consejeros electorales, empresarios, entre otros—, tal como lo reveló López Obrador el pasado 9 de junio y cuyo objetivo es debilitar a su Gobierno y al partido Morena en las elecciones de 2021.

“Aprovecho para informarles porque ya se hizo público de que viene un nuevo movimiento, un FRENAAA 2, encabezado por este señor Claudio X González, todo se está cumpliendo, y por el de COPARMEX, Gustavo de Hoyos”, señaló López Obrador.

“No es la BOA, no, de llama el ‘sí’ por el ‘SíMéxico’ algo así, porque dicen que nosotros somos ‘no’, ‘no’, aquí es el finado Héctor Suárez, ‘no hay, no hay’. Es que vienen por los ‘billullos’ y es no hay, no hay, no hay, no hay. Dicen que aquí es ‘no, no, no’, y ellos están por el ‘sí, sí, sí’”, afirmó el político tabasqueño.

El titular del Poder Ejecutivo Federal manifestó que “está bien” este nuevo movimiento opositor, además de que afirmó que “están de su derecho, tienen garantizados todas las libertades”.

“No hay ningún problema, y es Claudio X Gonzalez y el de la COPARMEX, que es como un sector del [Partido Acción Nacional [PAN], la COPARMEX, y este de COPARMEX aspira a gobernador de Baja California, [mientras que] Claudio, algo debe estar aspirando”, agregó el Presidente.

Dijo que el miércoles 7 de octubre, recibió la información, misma que ya se encuentra en las diversas redes sociales. López Obrador leyó un fragmento de un documento que se proyectó en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional que decía:

“El gobierno es no al diálogo, no a las libertades, no al rescate de la economía, no la seguridad, no la seguridad, no las víctimas, no la salud, no a la educación, no a las mujeres, no a los tapabocas, no a ti, a tu futuro, a tus sueños, a tu crecimiento”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien ironizó de que le da “hasta ternura y sentimiento, me conmueve, son tan sinceros”, los integrantes del nuevo movimiento.