PresentarÃ¡ Ã‰lmer Mendoza en CuliacÃ¡n su Bella Durmiente contemporÃ¡nea

LITERATURA

Presentará Élmer Mendoza en Culiacán su Bella Durmiente contemporánea

'No todos los besos son iguales' será comentada el martes, a las 19:00 horas, en el Centro de Educación Continua del IPN

Nelly Sánchez

CULIACÁN._ La Bella Durmiente ha despertado pero no del todo. Un hada malvada la hechizó y cuatro años después se levantó. La custodian hadas buenas que le aconsejan buscar alguien que la bese para que despierte completamente, entonces van a la búsqueda de besos en los alrededores del reino.

Y así comienza No todos los besos son iguales, la novela más reciente del escritor sinaloense Élmer Mendoza, que presentará este martes 17, a las 19:00 horas, en el Centro de Educación Continua del IPN.

"Es una novela muy sinaloense, con símbolos, nombres, espacios, una novela que me costó mucho escribirla porque tuve que ir contra mi mismo, trabajar un nuevo registro, diferente al de las novelas negras que escribo y la devastación que hacía de la novela era total, podía ir en capítulo 10 y me daba cuenta que no estaba escribiendo nada y lo destruía completo", compartió el autor.

Este género, compartió, está dedicado para adultos jóvenes y se ha dado cuenta que los lectores que se le han acercado en estos meses son esos.

Mendoza compartió que la idea de esta novela surgió hace 8 años en una reunión con amigos escritores en Ciudad Juárez, donde se propusieron escribir una novela corta para publicarla en un libro conjunto. Al final, ese proyecto no se concretó pero la idea de esta historia ya estaba en proceso.

"Tenía problemas con la concepción del personaje, quería trabajar La Bella Durmiente, al final rompí con el molde de las princesas, con el perfil habitual que le dan en la literatura , sobre todo infantil, para hacer una propuesta contemporánea, de acuerdo como son muchas chicas en la actualidad".

Y la puso en un universo masculino en el que ella, en función de su carácter, inteligencia y belleza, tiene que ejercer un control real. Y la llenó de guiños divertidos que los sinaloenses entienden, como el que el rey se llama Guasave y la reina Cosalá.

"Lo que hice fue plantear nuestro perfil, en función de los nombres, del espacio y lo que quería señalar mi capital cultural y mucha acción: hay espadas, puñales, un ave fénix que come carne de caballo y la tranquilizan con música de Cri cri".

Esta será la última presentación de No todos los besos son iguales, porque en octubre saldrá al mercado una nueva novela: La cuarta pregunta, continuación de El misterio de la Orquídea Calavera, saga del Capi Garay.

"Es una novela que ocurre en el gran desierto de Sonora, los personajes van a buscar un tesoro que quieren para terminar de construir un templo católico que está en la colonia 6 de enero", adelantó.

"Es una novela fantástica, porque llegan a un lugar donde regresan en el tiempo, al final el tesoro debe estar en lo que los españoles buscaban como Eldorado en Quivira"

No todos los besos son iguales será comentada por la escritora y promotora de lectura Georgina Martínez.

Durante la presentación, habrá libros a la venta.

PARA SABER

El Centro de Educación Continua del IPN se ubica en Rosales 412 Pte, esquina con Donato Guerra.