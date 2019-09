PresentarÃ¡ Delfos las cosas simples en el Museo de Arte de MazatlÃ¡n

Presentará Delfos las cosas simples en el Museo de Arte de Mazatlán

Este sábado, la compañía de danza contemporánea expondrá en escena los procesos de su nueva obra.

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Este viernes, a las 20:00 horas, en el Museo de Arte de Mazatlán, la coreógrafa y bailarina de Delfos, Claudia Lavista, va a compartir con un reducido público de 100 personas el proceso creativo de su reciente obra Las cosas simples.

Esta pieza surgió de una profunda reflexión sobre la sobresaturación de información, el atiborramiento de conceptos, imposiciones culturales , ideas sobre la familia y la inminente necesidad de vaciarse para regresar a las cosas simples.

“Desde hace dos años y medio medito, tiene qué ver con mi entrada al mundo del budismo, a partir de pasar por una enorme depresión, encontré ahí una herramienta, la meditación me sirvió para vaciarme de ideas y de conceptos y aprender a ver con más claridad, sin tantas ideas, ni contaminación”, comentó la maestra bailarina.

“Llevado eso a la vida cotidiana y al arte me pregunto ¿Qué es lo lleno y que lo vacío?, ¿de qué debemos estar llenos y de qué no?, ¿qué quiere decir nada y qué quiere decir no ver nada? Reflexionar sobre el concepto de contemplar. Cuando vamos a ver danza tenemos expectativas, ideas preconcebidas sobre lo que va a suceder en un escenario, en cambio cuando vamos a ver una puesta de sol solo esperamos eso, que se oculte en el agua, es cierto hay una explosión de color que disfrutas y punto, sin ninguna expectativa mayor”.

Los días 24 y 25 de agosto, Claudia Lavista le montó a bailarines, coro, solistas y músicos de la UNAM la ópera Dido y Eneas, que se presentó en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, en el Festival escénico de la UNAM.

“Cada proceso tiene una lógica y un por qué. En Dido y Eneas la ópera misma se lo da, es el concepto barroco, la música que es hermosa, elegimos una estética de los obras de Remedios Varo para hacer una propuesta surrealista, trabajé mucho desde el movimiento con respecto a lo melódico. Es un trabajo muy orgánico”, dijo.

“En Las cosas simples mi proceso es opuesto, estoy trabajando en la ausencia, quitar, movimiento, quitar lo curvo, porque como coreógrafa me interesa ver las cosas desde diferentes ángulos, ir de un lado a otro y entender las cosas desde diferentes perspectivas”.

Busca lo contrario a la espectacularidad que desarrolló en Dido y Eneas.

“Estoy en el lado opuesto de la espectacularidad , busco lo simple, lo sencillo, lo minimalista, pero en un sentido que tiene qué ver con ver lo pequeño, lo minúsculo del tono muscular, el diminuto gesto, sorprendernos con las cosas que no son espectaculares, no son grandilocuentes”, señaló.

“ La obra Las cosas simples no va para un gran escenario, va para un museo, un espacio íntimo, es una instalación que tiene tres elementos principales: el sonido que lo está haciendo Albert Mathias, la parte visual la está haciendo Francisco Ascencio y lo corporal yo, son gestos, hay movimiento, hay espacio, hay tiempo; por lo tanto es una coreografía, pero el lenguaje está desarrollado desde otros principios que es el vaciar, buscar el vacío”.

Mencionó que cuando meditas la cabeza está llena de ideas y la emoción toda movida.

“Cuando meditas, vacías y eso te permite ver las cosas como son, con mucha neutralidad. Este viernes 13 vamos a ofrecer a lo ojos del público la primera parte del proceso que ha detonado estas ideas, estamos jugando, es un laboratorio para poner en juego ideas”, comentó.

“El proceso se está convirtiendo en una experiencia muy bella, que surge de un cuestionamiento existencial del hombre del Siglo 21, de cómo estamos viviendo, de como estamos siendo manipulados con cosas como el couching, porque al final te imponen una mentalidad alineándote, el éxito para esta nueva generación significa la nulificación del individuo, nos dicen que tenemos que actuar de tal manera para unificar, toda esta información y mandatos llevan al individuo hasta el límite” .

La coreógrafa señaló que por esas razones la sociedad necesita vaciar para encontrar un equilibrio y continuar con la existencia como un ejercicio de autorreflexión y de espejo.

“Verme en mí, en mi esencia, no es en cosas que no han sido trabajadas desde mi interior que no son mías y a partir de ahí recuperarme como individuo y seguir con mi vida desde ahí”.

MENSAJE AL PÚBLICO

“Es importante decirle al público que lo que van a ver no es danza, lo que van a ver es el pensamiento musical visual y coreográfico dialogando en la necesidad de hablar sobre estos temas. No es un performance, estamos compartiendo con el público un proceso del que está surgiendo una obra.

EL ESTRENO

El estreno de Las cosas simples ya como obra acabada será en el 2020.