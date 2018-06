Presentará El Mago Frank en Mazatlán una obra sobre parejas - Noroeste

Presentará El Mago Frank en Mazatlán una obra sobre parejas

Fernando Espinoza

Los poemas que escribió en su infancia y adolescencia llevaron a Francisco Suárez a escribir el libro “La historia de Gazapo”, hace 13 años, de este libro nació una obra de teatro que ha venido presentando con éxito por 12 años.

Francisco ha enamorado a toda una generación como "El Mago Frank y su conejo Blas", pero ¿te lo imaginas en el escenario sin su entrañable conejo?, pues así será este jueves 28 de junio cuando se presente en el Teatro del IMSS con su monólogo “La historia de Gazapo”, con el que promete poner a reír y a llorar a los asistentes.

“¿Tienes pareja?, debes verla. ¿No tienes pareja...?, te urge verla”, invita el Mago Frank.

“Es una recopilación de momentos de mi vida que en un cambio de casa me encontré, son reflexiones y poemas de una persona común y corriente que sabe expresar sus sentimientos. Yo creo que Dios me dio ese don y lo vertí todo en este libro, nunca pensé que llegara a ser una obra de teatro, de hecho, nunca pensé que fuera a hacer un libro, solamente me puse a escribir mis memorias”, compartió en entrevista "El Mago Frank".

Aunque ha visitado muchas veces Mazatlán como mago en compañía del conejo Blas, es la primera ocasión que lo visita como actor, en esta puesta en escena de que dura 90 minutos aproximadamente.

“No es la primera vez que vengo a Mazatlán, lo he visitado como mago, pero con 'La historia de Gazapo' es difícil que yo salga de gira, porque la gente no me identifica como actor ni como escritor, de hecho, muchas veces llegan al teatro con niños, y aunque la obra es para adultos, no por el lenguaje sino por la complejidad del tema”, explicó.

En esta visita a Mazatlán, Francisco Suárez tendrá dos presentaciones, una a las 18:00 horas y otra mas a las 20:00. El público podrá reírse, y disfrutar de temas comunes, pero que pueden afectar seriamente a las parejas.

“Pueden esperar una obra divertida, reflexiva sobre las cosas que hemos dejado de hacer en el amor de pareja. Esta es una obra viva, lleva 12 años y ha cambiado mucho, de hecho los libros también, si lees el primer libro es mucho diferente a este que es la primera edición, yo siempre digo: es la misma casa con diferentes muebles, tiene nuevas reflexiones, cosas personales. Metí temas como el celular, lo importante y lo peligroso que puede ser, y hay una parte en la que digo: el gran secreto de la felicidad es..... vayan a verla”, finalizó.

Previo a la presentación de la obra, "El Mago Frank" realizó una firma de libros en un conocido café de Mazatlán, ahí tuvo oportunidad de convivir con algunos de sus seguidores y los medios locales de comunicación.